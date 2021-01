[FOTO] LEGENDARNI DINO RAĐA OBJAVIO SLIKU S OPERACIJE: ‘Dva mjeseca me nezgodno boljelo, a sada kao da je netko vatru polio vodom’

Čitava procedura traje 45 minuta plus par sati ostaješ na hlađenju

Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa operiran je u zagrebačkoj specijalnoj bolnici Sveta Katarina i odlučio je svojim obožavateljima detaljno objasniti zašto se podvrgnuo ovom zahvatu i čak je i objavio slike s operacijskog stola.

Rađa je prije tri mjeseca transplantirao matične stanice iz kuka u koljena i sada je objavio status na Instagramu u kojem je sve objasnio.

“Svi znaju za dobre stvari koje obilježe nečiju karijeru. Trofeji, titule, pobjede, porazi i tako dalje. Međutim imaju i neke posljedice koje svačija karijera nosi. Nekom manje, a nekom više, ali u biti svakome. Dosta mojih suigrača i poznanika je mijenjalo kukove, koljena, operiralo leđa i tko zna šta još. Tako nisam ni ja iznimka, osim šta još uvijek nisam u fazi zamjene, ali san odavno u fazi održavanja koljena. Kako medicina napreduje, tako san pokuša novu metodu matičnih stanica”, piše Rađa i zatim objašnjava zahvat.

“Izvadi se iz struka malo sala i onda se pročisti i matične stanice izvučene idu nazad u koljena. Čitava procedura traje 45 minuta plus par sati ostaješ na hlađenju koljena. Desno koljeno koje me dva mjeseca nezgodno boljelo, i to u mirovanju, a ne u pokretu, prestalo je ka da si na vatru prolio vodu. Lijevo, koje je inače bilo operirano i stalno problematično, polako se smiruje i skoro ništa vise ne boli. Tako da su moja iskustva odlična. Idemo dalje dok ponovo ne zatreba. Hvala Draganu Primorcu na preporuci”, zaključio je Rađa.