ESPN-ov dokumentarni serijal “The Last Dance” izazvao je veliki interes javnosti. Prije tri dana emitirane su premijerne prve dvije epizode, koje se mogu pogledati na Netflixu.

‘JORDAN I PIPPEN NAPALI SU KUKOČA NA TRENINGU, NITKO NIJE PROŠAO ONO ŠTO JE PROŠAO ON’: Kerr iskreno o nepravdi prema Hrvatu

Posljednji pohod Jordanovih Bullsa na titulu NBA prvaka

Dokumentarni serijal prikazuje posljednji pohod Jordanovih Bullsa na titulu NBA prvaka u sezoni 1997./1998. nakon koje je najbolji igrač svih vremena napustio Chicago sa šest osvojenih prstenova.

U prvim epizodama koje su se mogle gledati i na Netflixu prikazana je zapravo pozadina onog što su Bullsi predstavljali u 90-im godinama u NBA ligi. Dominantna momčad predvođena Jordanom mogla je, naime, “zaplesati” još samo jednom jer su se u klubu spremale velike promjene, odnosno reizgradnja koju je poticao generalni menadžer Jerry Krausse.

Da, upravo je spomenuti odigrao jednu od ključnih uloga u stvaranju dinastije, zbog svih poslova oko igrača. Scottie Pippen nije bio u dobrim odnosima s Krausseom u posljednjoj sezoni, po mnogima najveće košarkaške dinastije ikad.

Pippenu smetalo što nema bolji ugovor

Pippenu je smetalo što nema bolji ugovor, a uz to Krausse je na temu Pippena novinarima govorio “svi su tradeabilni“. NBA liga u to vrijeme bilježi veliki rast u prohodima, igrači su dobivali bolje ugovore, plaće su skočile, i jedan od najboljih košarkaša lige u to vrijeme također je htio bolji ugovor i, kako je to sam istaknuo u drugoj epizodi dokumentarca, jednostavno se “mora pobrinuti za sebe”.

No, vlasnik Bullsa i MLB Chicago White Soxa Jerry Reinsdorf nije imao niti malo empatije prema svojim igračima prilikom potpisivanja ugovora.

“Ne želim više čuti za vas o ugovoru. Nemojte se vračati i možda pregovarati o poboljšanju”. Tako je govorio a to je bilo sramotno za, “u to vrijeme možda i drugog igrača lige”, kako se navodi u dokumentarcu. Pippen je bio bijesan, jer toliko je toga bio dao za Bullse. Sezona 97/98 bila je zadnja ugovorna s Bullsima. Sve više je odjekivalo da Pippen ozbiljno razmišlja o odlasku. Morao je biti plaćn više, to je bio zaslužio…

Otišao na operaciju bolnog stopala

Pippen je propustio početak sezone. Medijskim eterom odjeknula je vijest kako će biti out dva do tri mjeseca. Zbog operacije stopala na koju se sam odlučio jer, kako je to u dokumentarcu rekao, “neću si s*ebati ljeto trudeći se rehabilitirati za novu sezonu”. Jordan je tako bio ostao bez svoje desne ruke i Bullsi su zaredali s porazima na gostovanju. Imali su 0-4 na strani i Michael je bio jako ljut. Uz to, i sam tvrdi kako je Pippen donio loštu odluku jer je mogao na operaciju odmah nakon završetka sezone, te bi tako bio spreman za novu. Svima je, naravno, bilo jasno kako Pippen želi natjerati management kluba da promijeni njegov ugovor.

Jerry Krauss nije popuštao

Jerry Krauss to nije htio napraviti. Michael Jordan morao je početi sezonu znajući da Scottie neće biti uz njega. I morali su pronaći način za pobjeđivati. Studeni i prosinac bili su prava muka za Bullse. Nije bilo kolektiva, igrao je tek Jordan. No, bio je usamljen. I to ga je smetalo. Jordan je vodio glavnu riječ u svlačionici. Znalo se tko je tata, a kad je tata ljut onda svi šute.

To što Pippena nije bilo nije značilo da su Bullsi zaboravili igrati

Jer, to što Pippena nije bilo nije značilo da su Bullsi zaboravili igrati. Međutim, Atlanta, Cleveland, Wizardsi i Sunsi poljuljali su brod Mihaela Jordana. Jasno kako je Pippen bio ključni igrač koji je na mnogo načina povezivao cijelu slagalicu Bullsa, a u obrani je bio strašan. Tu se to posebno osjetilo…

Jordan odlučio prodrmati momčad

Jordan je odlučio prodrmati momčad. Osjetio je obvezu da sad, kad nema svog najboljeg suigrača, mora još više zapeti kako bi popravio stanje i među igračima.

Jordan je htio biti najbolji igrač u najboljoj momčadi na svijetu. Htio je da njegovi suigrači shvate ozbiljnost situacije i to da svi trebaju još više raditi i na utakmicama i na treninzima. Ipak je košarka kolektivni sport. Tako je jednom prigodom posebno pokazao nezadovoljstvo, šutnuvši kutiju.

‘Njegov glas morao je biti najglasniji’

Njegov glas morao je biti najglasniji, kao što je uvijek i bio. Ali sad je morao biti posebno jak. Bijes je zamijenio motivacijom prema svojim suigračima. Govorio im je “ja to želim, želite li i vi?”

Tako je počeo prozivati suigrače za vrijeme treninga. Moraš bolje skakati, igrati u reketu. Ne igramo kao momčad. Izgledamo lijeni u obrani”. Nije imao problema nekome doći i kazati “odlazi, ne trebamo te ovdje. Odlazi”, samo ako se nije trudio i odgovorio zahtjevima treninga i utakmica.

Ni Kukoč nije bio pošteđen Michaelovih prozivki

Ni Toni Kukoč, najbolji šesti igrač NBA lige s Bullsima i osvajač tri prstena, nije bio pošteđen Michaelovih prozivki, koje nisu bile zločeste, nego samo i isključivo s namjerom da probudi, razbudi i u konačnici poboljša i njega i momčad.

Nije Toni nešto dobro odigrao na treningu, a Michael mu je došao:

“Toni, sve je u redu. Jel znaš zašto? Zato što imam vremena na tebe galamiti čitav dan ako treba”.

Podignuo je svoje suigrače, motivirao ih

Podignuo je svoje suigrače, motivirao ih… Govorio im je kako neće ponavljati opet ista s”anja, te kako moraju uzeti tu prvu pobjedu na gostovanju.

Tako su na red došli Clippersi, u to vrijeme najgora momčad lige, s kojima su tek nakon dva produžetka pobijedili 111:102 uz Jordanovih 49 poena (18-38). Publika u LA-u vidjela je veličanstvo Jordana, a sve ostalo je povijest.