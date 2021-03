Najbolji hrvatski centar Ivica Zubac noćas je po hrvatskom vremenu u pobjedi svojih LA Clippersa nad Dallasom u Dallasu 109:99 ostvario odličan učinak, odigrao jednu od najboljih utakmica sezone i bio jedan od najboljih košarkaša svoje momčadi. Zubac je utakmicu započeo u petorci umjesto ozlijeđenog Ibake i za 35 minuta ubacio 15 poena uz 11 skokova i 1 asistenciju. Šut iz igre imao je 7-8, slobodna je gađao 1-2. Zubac je trenutno na 8.2 poena, 7.0 skokova i 1.1 asistenciju u ovoj sezoni. Navijači su oduševljeni, neki ističu kako bi trebao igrati 30+ svaku utakmicu…

ZUBAC MONSTRUOZNIM ZAKUCAVANJEM POMEO ZVIJEZDU DALLASA: Pogledajte sjajan potez hrvatskog košarkaša

Zubac je opet pokazao klasu, a njegovo zakucavanje nad Porzingisom (zabio 22 poena za Dallas) završilo je i na Twitteru…

Ivica Zubac feeling STRONG in the first💪 @LAClippers | #ClipperNation pic.twitter.com/5RnpGO3BLF

Što se tiče ostalih aktera dvoboja, prvo ime bio je 22-godišnji fantastični Luka Dončić, koji je ostvario svoj novi triple-double u NBA ligi, deveti u ovoj sezoni. Na kraju je susret završio s 25 poena, 16 skokova i 10 dodavanja.

Iz utakmice u utakmicu ovaj All Star košarkaš oduševljava i ruši rekorde, pa je tako ovog puta svojom predstavom ukupno uzeo svoj 34 triple–double u karijeri (ovo mu je treća sezona u NBA ligi), s čime je preskočio legendarnog Boba Cousyja na 11 mjestu vječne liste. Podsjećamo ponovno, Luki su tek 22. Čudo od igrača…

Luka Doncic (25 PTS, 10 REB, 16 AST) tallied his 34th career triple-double tonight, moving ahead of Bob Cousy for 11th on the all-time list. pic.twitter.com/bK1fJwlOOY

— NBA History (@NBAHistory) March 16, 2021