Dario Šarić se vratio i odigrao odličnu utakmicu

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša Dario Šarić, nakon dvije utakmice izbivanja zbog iščašenog desnog zgloba, vratio se na NBA parkete i noćas po hrvatskom vremenu u pobjedi svojih Sunsa protiv Minnesota Timberwolves 118:99 u Mineapolisu, bio treći najbolji strijelac svoje momčadi protiv svoje bivše momčadi.

Devin Booker drops Season high points as the Suns defeat Timberwolves 🔥

Final: 118-99

Chris Paul: 11 Pts, 6 Reb, 15 Ast

Dario Saric: 13 Pts, 3 Reb, 1 Blk pic.twitter.com/ANlojBynaS — Suns Land (@Suns_Land) March 1, 2021

Šarić ubacio 13 poena za 16 minuta igre

Ušavši s klupe, limitirao ga je Monty Williams na samo 16 minuta igre, ali on je tu situaciju sjajno iskoristio i željan igre ubacio 13 poena, uz 3 skoka i jednu blokadu.

Šut iz igre imao je 5-7, za tri 3-5. Trenutno je naš hrvatski reprezentativac na prosjeku od 10.6 poena, 4.1 skoka i 1.1 dodavanja po susretu. Poboljšao je Šarić svoje brojke u veljači, što je znak da se diže u formi i napreduje prije playoffa. A to je zasigurno bitno. Samo da ga zdravlje posluži…

Briljantnu utakmicu odigrao je zasluženi All Star igrač, Davisova zamjena na nadolazećem All Stars utakmici u Atlanti sljedećeg vikenda Devin Booker, koji je utrpao 43 poena za 34 minute. Šut iz igre je imao 15-26, za tricu slabih 1-6, 12-13, a uz to uhvatio je 5 lopti i pet ih je dodao. Bila je to njegova najefikasnija utakmica sezone u poenima…

Devin Booker did not let Anthony Edwards have this one. pic.twitter.com/ZzG4gKgvPI — Mike Vigil (@protectedpick) March 1, 2021

Startni Centar Sunsa Deandre Ayton ubacio je 22 poena uz 10 skokova.

Booker je bio maestralan, najbolji ove sezone

Odlični veteran, i dalje jedan od najboljih playmakera lige Chris Paul, ostvario je učinak od 11 poena i 15 asistencija za Sunse, koji su u posljednjih 14 minuta nadigrali Timberwolvese sa čak 42-25. Anthony Edwards zabio je tricu za Minnesotu kako bi smanjio vodstvo na 76:74 s preostalih 2:18 u trećoj četvrtini, ali Booker je asistirao na trici Camerona Johnsona u sljedećem posjedu i sam postigao još sedam poena prije kraja tog razdoblja igre, što je jedan od ključnih, prijelomnih trenutaka susreta…

Devin Booker TO THE MOON 🚀 pic.twitter.com/MyhbqXd24n — Phoenix Suns (@Suns) March 1, 2021

Edwards je postigao 24 poena u dvoboju u kojem je šutirao 8-22 za Timberwolvese, koji su radili pristojan posao braneći sve osim Bookera, sve dok nisu jako nestali u prvoj utakmici domaćeg trenera Chrisa Fincha. Minnesota je u četiri utakmice pod vodstvom Fincha dopustila 518 bodova.

Vukovi su najgora momčad sezone

Karl-Anthony Towns ostvario je učinak jod 21 poen i 10 skokova za Timberwolvese (7-27), koji su izgubili osmu uzastopnu utakmicu. Najgora momčad u NBA-u završila je mjesec veljaču sa skorom 2-14. Phoenix, s druge strane, ostvario je svoju 14 pobjedu u posljednjih 17 susreta i poravnali su se na trećem mjestu Zapadne konferencije s LA Clippersima (24-12).