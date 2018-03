FANTASTIČNE ŠUTERSKE VEČERI ŠARIĆA I HEZONJE: Dario vodio Sixerse do pobjede, Benderov Phoenix ponovno ponižen

Sunsi su se opasno približili najgorem rezultatu u klupskoj povijesti izgubivši sa čak 46 koševa razlike

Dario Šarić odigrao je novu fantastičnu utakmicu za svoje Philadephia 76erse i predvodio ih do pobjede protiv New York Knicksa od 108-92 na domaćem terenu. Sjajni Dario ubacio je 24 koša uz šut iz igre 8/12, a za tri poena je gađao sjajnih 4/6. Na to je dodao i četiri skoka i jednu asistenciju.

Reddick i Embiid dodali su 18, odnosno 17 koševa, a kod gostiju je najbolji bio Michael Beasley s 22 koša.

Odličnu utakmicu odigrao je i Mario Hezonja koji je također bio prvi strijelac svoje momčadi, ali i cijele utakmice. Orlando Magic poražen je na gostovanju kod Chicago Bullsa sa 105-101, a Hezonja je ubacio 24 koša uz šut 8/14, a tricu je gađao 3/4. Na sjajnu šutersku večer dodao je šest skokova.

Nažalost, to nije bilo dovoljno za pobjedu protiv Bullsa koje su predvodili Markkanen i Portis s 21, odnosno 19 koševa.

Veliku minutažu dobio je i Dragan Bender čiji su Phoenix Sunsi gostovali kod aktualnih prvaka Golden State Warriorsa. I nisu se dobro proveli – izgubili su 129-83, gotovo identičnim rezultatom kao prije pet dana kada su od njih bili bolji San Antonio Spursi sa 129-81. Tako su se opasno približili najgorem rezultatu u klupskoj povijesti izgubivši sa čak 46 koševa razlike.

Bender je za 30 minuta na parketu ubacio svega tri koša uz šut iz igre 1/6, a najbolji strijelac njegove momčadi bio je novi igrač u redovima Sunsa, Elfrid Payton, sa 29 koševa. Kod Warriorsa, Curry je ubacio 22 koša, a Omri Casspi dodo je 19 poena.

Ostali rezultati:

Brooklyn Nets- LA Clippers 101 – 114

Utah Jazz – San Antonio Spurs 101 – 99

Detroit Pistons – New Orlans Pelicans 103 – 118