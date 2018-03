FANTASTIČAN PREOKRET CELTICSA PROTIV OKLAHOME: Solidan učinak Hrvata i show Bobana Marjanovića

Boston Celticsi gubili su 20 sekundu prije šest koševa razlike, ali uspjeli su doći do pobjede

Sinoć je na NBA parketima odigrano sedam utakmica, a nastupe su zabilježila dvojica naših košarkaša. Orlando Magic na svom je terenu ugostio Toronto Raptorse i izgubio sa 93-86. Mario Hezonja odigrao je 18 minuta te za to vrijeme ubacio osam koševa i dodao četiri skoka. Iz igre je gađao 4/12 odnosno 33,3%. Prvi strijelac Magica bio je Mack sa 17 koševa, a Gordon je dodao 16. U pobjedničkoj momčadi za koju nije nastupio DeMar DeRozan, najviše se istaknuo Kyle Lowry sa 25 koševa.

Phoenix Sunsi poraženi su na svom parketu od Detroit Pistonsa sa 115-88 te im je to deveti uzastopni poraz. Dragan Bender na parketu je proveo 30 minuta te za to vrijeme ubacio devet koševa i dodao šest skokova, tri asistencije i dvije blokade. Njegov najbolji suigrač bio je Alex Len s 19 koševa, Pistonse je do pobjede predvodio Blake Griffin.



U derbiju večeri, Houston Rocketsi uspjeli su zaustaviti niz pobjeda Portland Trailblazersa na 13 svladavši ih na njihovom terenu sa 115-111. Junak Rocketsa bio je Harden koji je zabio 42 koša dok je Chris Paul dodao 22. Kod Trailblazersa učinkom se izvojio trojac Aminu, Nurkić, Lillard koji je redom zabio 22, 21 i 20 koševa.

Minnesota Timberwolvesi pobijedili su LA Clipperse sa 123-109, a do trijumfa su ih predvodili Towns s 30, odnosno Wiggins s 27 koševa. Jordan je bio najbolji u redovima Clippersa s 18 koševa, a svoje minute dobio je i srpski div, Boban Marjanović. On je za devet minuta na parketu ubacio četiri koša, uhvatio šest skokova te upisao jednu asistenciju i dvije blokade. Posebno valja istaknuti njegovu blokadu nad Derrickom Roseom koju je zaljepio bez da je i pošteno skočio te je odmah na drugoj strani i zakucao podigavši se gotovo samo na prste.

A pravu poslasticu i najnapetiju utakmicu večeri gledatelji su mogli vidjeti u Bostonu gdje su Celticsi na svom terenu pobijedili Oklahoma City Thundere sa 100-99. Ali riječ je o pobjedi u koju je malo tko vjerovao 20 sekundi prije kraja pošto je Oklahoma imala veliku prednost od čak šest koševa razlike. Ali brzim koševima i tricama uspjeli su dostići tu prednost, a ključnu tricu nešto manje od dvije sekunde prije kraja zabio je Marcus Morris.

Morris je ujedno bio i Bostonov drugi strijelac večeri s 21 košem, a prvi je bio Tatum s 23. Westbrook i George predvodili su Oklahomu s 27, odnosno 24 koša.

Ostali rezultati:

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 115-105 (37 koševa Davisa)

Utah Jazz – Atlanta Hawks 94-99