#Clippers defeat the #Grizzlies, 113-96. They move to 47-31 on the year.

Danilo Gallinari: 27 pts, 15 rebs, 5 asts

Montrezl Harrell: 20 pts, 1 reb, 1 ast

Lou Williams: 17 pts, 3 rebs, 2 asts

JaMychal Green: 15 pts, 5 rebs, 1 ast

Ivica Zubac: 13 pts, 4 rebs, 1 blk

