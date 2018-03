FANTASTIČAN POTEZ JAMESA HARDENA: Sinoć je Brada ponovno ‘lomio gležnjeve’ i sramotio svoje čuvare! Pogledajte ovaj bezobrazni potez

Noćas je ‘Brada’ ponovno lomio gležnjeve svojim protivnicima

Jedan od najboljih NBA košarkaša, James Brada Harden, ponovno je pokazao kakav talent i košarkaško znanje posjeduje. Harden, koji je vodeći strijelac NBA lige s prosjekom od 31,3 poena (u posljednjih deset utakmica Harden je na prosjeku od 31.7 koševa), najveći je kandidat za ovogodišnju nagradu MVP-a regularnog dijela sezone.

Noćas je Brada ponovno lomio gležnjeve svojim protivnicima. Moćno, virtuozno, onako kako on to zna. Dobro, čovjek je igra baš obranu, baš mu se i ne da, ali zato lijevoruki genije pokazuje svu svoju raskoš u napadu. I to kakvu… Također, Harden je u pobjedi Houstona protiv Los Angeles Clippersa postigao i 25 poena, a najviše se priča o trici iz prve četvrtine. Igrač LA Clippersa Wesley Johnson je na težak način upoznao Hardena.

Svi su očekivali da će Harden iskoristiti slobodan prostor koji je izborio driblingom i odmah šutirati za tri poena, ali on je čekao, čekao i čekao, dok je Johnson zalegao na parket… Malo ga je i gledao, pritom… Pričekao je da se košarkaš Clippersa pridigne i pokuša ga izblokirati, a onda je pogodio tricu. Publika ga je počastila pljeskom, suigrači na klupi su skočili sa svojih mjesta. Ovako je to izgledalo.