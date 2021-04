Houston Rocketsi iznenađujuće su sinoć pobijedili Milwaukee Buckse 143:136 u utakmici u kojoj je dominirao i rekorde rušio 20-godišnji bek Michael Porter Jr.

Porter je eksplodirao u ovoj utakmici, zabio je 50 poena, a pridodao je tomu i 11 asistencija, što ga je učinilo rekorderom. Naime, postao je najmlađi igrač kojem je uspjelo skupiti 50 poena i najmanje 10 asistencija na utakmici. Do sinoć taj je rekord držao LeBron James. Sažetak utakmice i sjajan Porterov nastup pogledajte OVDJE.

Houston Rocketsi kroz ovu su sezonu totalno “rasturili” svoju momčad, otišli su im Harden, Cousins i Tucker, a John Wall pretrpio je ozljedu zbog koje će morati propustiti sve utakmice do kraja sezone. Doigravanje su otpisali i nadu polažu u mlade igrače poput Portera da će se razviti u NBA zvijezde.

Kevin Porter Jr. (50 PTS, 11 AST) is the youngest player in NBA history (20 years, 360 days) with 50+ points and 10+ assists in a game.

LeBron James (50 PTS, 10 AST on March 5, 2008) was the youngest previously, at 23 years, 66 days. pic.twitter.com/HT3lWmxA6r

— NBA History (@NBAHistory) April 30, 2021