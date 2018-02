DŽANAN MUSA OTKRIO TKO MU JE UZOR I ZA KOJU NBA MOMČAD ŽELI IGRATI: ‘U Zadru uvijek dobijem dodatni elan’

“Želja i san svakog igrača je da igra pred punom dvoranom. Mi to, nažalost, nemamo. U Zagrebu većina ljudi preferira Cibonu”, kaže Musa

Džanan Musa jea 206 centimetara visoki košarkaš Cedevite i uz Slovenca Luku Dončića, jedan od najvećih dragulja europske košarke. U razgovoru za portal Basketball.hr otkrio je kako je bio na korak od potpisa za grčki Olympiakos te koji su mu planovi za budućnost.

‘Još uvijek nisam odlučio’

“S Cedevitom me veže ugovor po formuli 1+1+1. Imam klauzule koje mi omogućuju izlaz u slučaju odlaska u NBA. Mislim da ću se ove sezone prijaviti na draft. Što se tiče samog odlaska još uvijek nisam odlučio. Trebam se dogovoriti i sa sadašnjim, ali i s klubom koji će me izabrati. Cedevita je do sada uvijek bila korektna prema meni te će se i nju trebati što pitati”, rekao je mladi BiH reprezentativac.

Otkrio je i tko mu je košarkaški uzor:



“Kobe Bryant mi je bio i ostao uzor. Iako se nedavno povukao, mislim da nitko neće biti bolji od njega. Njegov mentalitet me privukao da ga non-stop pratim. Znao sam se ustajao i u četiri sata ujutro ne bih li pratio njegove utakmice”, dodao je, a na pitanje za koji bi NBA klub volio zaigrati, odmah je odgovorio:

“Lakerse! No, oni imaju odabir druge runde pa je mala vjerojatnost da ću tamo završiti. Nikad se ne zna gdje će me put odvesti.”

‘Stvarno volim igrati u Zadru’

Progovorio je i o odnosu sa zadarskom publikom koja ga je uzela na zub nakon jednog postignutog koša kada je ‘izvadio pištolje i pucao po publici’:

“Imao sam samo 16 godina kada sam prvi put igrao u Zadru. Sjedio sam na klupi i radovao se za svaki zabijeni koš svoje momčadi, kao što uvijek radim, a onda su počela vrijeđanja. Kada je došla prva iduća utakmica reagirao sam instinktivno. Košarkaški. Nije bilo usmjereno protiv ikoga, napravio bih taj potez bilo gdje. U svakom drugom gradu i u svakoj drugoj državi. Ja volim košarku, volim se natjecati i volim se radovati košarci’, priznao je Musa koji je u međuvremenu potpuno sazrio i zadarskim navijačima poručuje:

‘Nastavite me vrijeđati jer tako bolje igram!”, rekao je i dodao kako voli igrati u Zadru:

“Želja i san svakog igrača je da igra pred punom dvoranom. Mi to, nažalost, nemamo. U Zagrebu većina ljudi preferira Cibonu. Kada dođem u Zadar uvijek dobijem dodatni elan i motivaciju. Iako imamo nesuglasice volim igrati ovdje. Stvarno volim.”