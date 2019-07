DURANT NAPUŠTA WARRIORSE, ZNA SE I NJEGOV NOVI KLUB: Stvara se nova megamomčad, a on će dobiti 164 milijuna dolara

Warriorsi planirali ponuditi Durantu 221 milijuna dolara na pet godina

Američki košarkaš Kevin Durant je u nedjelju objavio kako napušta Golden State Warriorse, kojima se priključio 2016., i prelazi u Brooklyn Netse.

Tridesetogodišnji Durant je ovu vijest objavio na društvenim mrežama samo nekoliko sekundi nakon službenog otvaranja prijelaznog roka u NBA. On će vjerojatno propustiti veći dio sezone 2019./20., a možda čak i cijelu sezonu, zbog ozljede Ahilove tetive koju je zaradio u petoj utakmici finala protiv Toronto Raptorsa.

Wojnarowski objavio da će s Netsima četverogodišnji ugovor vrijedan 164 milijuna dolara

I prije same Durantove objave ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski je objavio da će MVP finala 2017 i 2018. potpisati s Netsima četverogodišnji ugovor vrijedan 164 milijuna dolara.

Netsi će dovesti i Kyriea Irvinga?

Prema medijskim napisima, Netsi će dovesti i Kyriea Irvinga, također na četiri godine za 141 milijun dolara, kao i DeAndrea Jordana.

Što se tiče Duranta koji je sada slobodan igrač, on je, osim Brooklyn Netsa , razmatrao i Los Angeles Clipperse, New York Knickse kao i ostanak u Golden State Warriorsima. “The New York Times” piše da su Warriorsi planirali ponuditi Durantu 221 milijuna dolara na pet godina.

Durant, koji je deset puta biran u All-Star momčad. prošle je sezone imao prosjek od 26 koševa, 6.4 skokova i 5.9 asistencija u 78 utakmica.