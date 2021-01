DURANT JEDVA ZABIJAO, HARDEN JEDVA ŠUTIRAO: Brooklynska noć u kojoj je nova velika trojka radila na terenu nešto drugo

Netsi bolji od Miamija u Brooklynu

Košarkaši Brooklyn Netsa u noći s ponedjeljka na utorak po hrvatskom vremenu u svojoj su dvorani svladali prošlogodišnjeg finalistu NBA lige u bubbleu na Floridi Miami Heat 98:85.

Durant nije mogao zabiti, Harden je jedva šutirao

Nova velika zvjezdana trojka lige okupljenja u Brooklynu, ravnopravno je podijelila svoje učinke. Pa je tako Kevin Durant ubacio 20 poena uz 13 skokova i 5 asistencija, James Harden postigao je također 20 uz 8 dodavanja, dok je Kyre Irving ubacio 16 uz 8 skokova i 4 dodavanja.

Ugledni američki ESPN piše kako Kevin Durant nije uopće zabijao (imao za dva 6-21, za tri 3-12), a James Harden jedva je bio u prilici za šut. To je Brooklyn Nets poslalo u obrambenu borbu, a momčad s najboljim skorom u ligi trenutno dobro je to podnosila dok se nisu pojavile njihove superzvijezde u napadu…

The Beard took matters into his own hands. 📼 @JHarden13 📼 pic.twitter.com/m2qFBSMPLR — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 26, 2021

Harden i Durant, unatoč tri relativno mirne četvrtine, počeli su konačno zabijati, a Netsi su pobijedili u svojoj 4 uzastopnoj utakmici…

“Mislim da se naša obrana čvrsto držala cijelu utakmicu”, rekao je Durant i dodao:

Zabijali kad su trebali

“Jednom kad smo u četvrtoj počeli šutirati i zabijati, uspjeli smo. Ali, obrana nas je sigurno odvela do pobjede”.

Harden je imao samo 10 poena i pet promašenih šuteva za tricu (za dva gađao 7-10, za tricu 3-5, cjelokupno je premalo šutirao), a zatim je postigao još 10 u seriji Netsa 18-2, koji je izjednačenu utakmicu pretvorio u vodstvo 96:80…

The three most prolific 4th-quarter scorers in the NBA are Brooklyn Nets. pic.twitter.com/1RH0hMlZb6 — YES Network (@YESNetwork) January 26, 2021

Durant je u jednom trenutku imao šut 4 od 17, a zatim pogodio dvije trice u četvrtoj, pa zabio za izjednačenje 78:78 i započeo veliku seriju. Opet, kako god nije briljirao, zabijao je kad je trebalo…

Prorijeđeni Heat

Što se tiče Miami Heata, u njihovim redovima je Bam Adebayo imao 26 poena, 10 skokova i pet dodavanja u svom individualnom jakom nastavku sezone, nakon svojih visokih 41 poen, najviše do sad u karijeri, prošlog vikenda. No, uz 21 poen Gorana Dragića, bilo je to premalo za Miami, koji je igrao i bez Jimmyja Butlera i Averyja Bradleyja zbog zdravstvenih i sigurnosnih protokola. Ozlijeđeni su još Tyler Herro, Meyers Leonard i Maurice Harkless.

Around the (Nets) World pic.twitter.com/L9PFipVkt3 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 26, 2021

Ali izgledalo je neko vrijeme kao da bi to mogli izvući, zatvorivši momčad koja je u prosjeku zabija 120,3 poena po utakmici do sredine zadnjeg razdoblja.

The scoreboard wasn't even ready yet 👀 pic.twitter.com/ezbhNkxh3U — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 26, 2021

“Njihov talent tek je na kraju zavladao, prevladao”, istaknuo je trener Heata Erik Spoelstra i nastavio:

“Volim način na koji su se natjecali naši momci.”

Košarkaši LA Lakersa upisali su također pobjedu. LeBron James je ubacio 46 koševa u pobijedi Lakersa na gostovanju kod svojeg bivšeg kluba Cleveland Cavaliersa (115:108). James je ubacio 21 koš u zadnjoj četvrtini, kada je pogodio devet od deset šuteva iz igre, a nakon utakmice je otkrio razlog najbolje predstave sezone.

🔥 @KingJames puts up a season-high 46 points (21 in 4th) to lead the @Lakers to their 10th straight road W! #LakeShow pic.twitter.com/vuc4PmbL08 — NBA (@NBA) January 26, 2021

Pobjeda za Kobeja

“Domaća hrana. Lijepo je ponovno biti kod kuće i jesti delicije mame Glorie”, kazao je James, koji je rođen u Ohiu. Anthony Davis je dodao 17 koševa za Lakerse koji su ostvarili pobjedu na godišnjicu pogibije legende kluba Kobe Bryanta, koji je prije točno godinu dana nastradao u helikopterskoj nesreći.

Luka Dončić za povijest

Denver je pobijedio Dallas s 117:113 uz 30 koševa Michaelu Portera i odličnom učinku Nikole Jokića (20 koševa, 10 skokova) . U redovima Dallasa prvo ime bio je Luka Dončić koji je bio najbolji strijelac (35), skakač (11) i asistent (16) utakmice, a imao je i 4 ukradene lopte, što je dosad uspjelo samo petorici NBA igrača prije njega…

Luka Doncic becomes the 6th player in NBA history to have a 30+ point, 15+ assist triple-double with 4+ steals since 1973-74 (when steals were first tracked officially). He joins LeBron James, Brandon Knight, Russell Westbrook, Magic Johnson and Pete Maravich. pic.twitter.com/kHfSRApNPR — NBA.com/Stats (@nbastats) January 26, 2021

Luka's 35-point triple-double propels him to the top of Monday's #NBAFantasy leaderboard! ✨ pic.twitter.com/LcrvsiubC5 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 26, 2021

Utakmica Orlando Magic – Charlotte Hornets (117-108) ušla je u povijest NBA lige jer su po prvi puta sudile čak dvije žene – Natalie Sago i Jenna Schroeder.