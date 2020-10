DUGIH OSAM GODINA ČEKALO SE NA OVO: Split upisao prvu pobjedu u ABA ligi i ove sezone jedini su Hrvati kojima je to uspjelo

U prvoj utakmici na Gripama u ABA ligi nakon osam godina Split je do pobjede prvenstveno stigao serijom 10-0

Košarkaši Splita u susretu su 2. kola regionalne ABA lige kao domaćini svladali FMP sa 86-71 (18-22, 24-17, 21-12, 23-20). To je prva pobjeda nekog hrvatskog predstavnika u ABA ligi u ovoj sezoni, nakon što su i Zadar i Cibona izgubili u svoja prva dva nastupa te poraza Splita u Podgorici u 1. kolu.

U prvoj utakmici na Gripama u ABA ligi nakon osam godina Split je do pobjede prvenstveno stigao serijom 10-0 krajem treće i početkom četvrte četvrtine kojom je pobjegao na prednost od 65-51.

Serija je započeta tricom Čampare, potom je za dva precizan bio Luković da bi Perković tricom u posljednjoj sekundi treće četvrtine i dvicom u prvom napadu posljednje četvrtine odveo Split do velike prednosti. Do kraja utakmice konce igre Splita u svoje je ruke uzeo Slovenac Mesiček i bez stresa odveo svou momčad do pobjede.

Marko Luković sa 20 i Blaž Mesiček sa 17 koševa predvodili su Split, dok su Okben Ulubay i Stefan Đorđević postigli po 13 poena za FMP.

Ranije u ponedjeljak Cibona je pretrpjela težak 68-109 (14-27, 18-22, 15-29, 21-31) poraz na gostovanju kod Mornara u Baru. Filip Bundović je sa 22 koša i devet skokova bio jedini raspoložen kod Cibone, dok je u domaćem sastavu šest igrača postiglo dvoznamenkast broj pogodaka.