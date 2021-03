DUGIH DESET GODINA ČEKALI SMO DA SE OVO DOGODI: Cibona u pravom trileru senzacionalno srušila Partizan usred Beograda

Cibona je do pobjede protiv Partizana u Beogradu nakon 10 godina stigla u vrlo neizvjesnoj završnici

Košarkaši Cibone u susretu su 20. kola regionalne ABA lige kao gosti u Beogradu svladali Partizan sa 90-87 (24-19, 13-17, 21-23, 22-21; 10-7) nakon produžetka.

Cibona je do pobjede protiv Partizana u Beogradu nakon 10 godina stigla u vrlo neizvjesnoj završnici u kojoj su oba sastava imala nekoliko prilika privesti susret u svoju korist.

U junaka pobjede zagrebačkog sastava izrastao je Mateo Drežnjak koji je sedam od svojih devet koševa postigao u produžetku. Drežnjak je s dva prodora na početku dodatnih pet minuta odveo Cibonu do vodstva 84-81 dok je Planinić s dva pogođena slobodna bacanja povisio na 86-81 1:50 minuta prije kraja. Ipak, Partizan je nakon pogreške Prkačina 10 sekundi prije kraja kod prednosti Cibone 89-87 imao novu šansu za povratak, ali je Thomas umjesto da šutira tricu napravio pogrešku u vođenju. Potom je Drežnjak pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 90-87, no Partizanu je ostalo još samo toliko vremena da Dangubić pokuša tricu za izjednačenje sa svoje polovice koju nije pogodio.

Trica za produžetak

Inače, Cibona je u drugoj četvrtini stigla do prednosti 35-24, no u posljendjih pet minuta prvog poluvremena dopustila je Partizanu da se serijom 12-2 približi na minimalni zaostatak. Posebno je teško bilo prihvatiti primljenu tricu sa zvukom sirene iako je sedam sekundi prije kraja Cibona bila u napadu na polovici Partizana. Odličnom igrom sredinom četvrte četvrtine Cibona je četiri minute prije kraja povela sa 74-69, no uslijedile su trice Trifunovića i Dangubića te koš uz dodatno slobodno bacanje Thomasa za preokret Partizana koji je u posljednje dvije minute ušao s vodstvom 78-74. Košem Radovčića te slobodnim bacanjem Planinića Cibona se primakla na 78-77 te kod tog rezultata imala napad u posljednjoj minuti, no uslijedio je ishitreni pokušaj trice Nakića koji nije bio precizan. Jaramaz je potom pogodio oba slobodna bacanja za 80-77 za Partizan, ali produžetak je osigurao Nakić svojom sedmom tricom na utakmici.

Cibonu su do vrijedne pobjede u Beogradu predvodili Roko Prkačin i Toni Nakić sa po 23 koša, a kapetan Prkačin je sakupio i 10 skokova, dok je najefikasniji u redovima Partizana bio Uroš Trifunović sa 20 ubačaja.

Cibona je sada na omjeru pobjeda i poraza 7-11, dok je Partizan pao na 7-12.