Društvene mreže i strani mediji izvještavaju, bruje o 48 poena ‘magičnog’ Hrvata

Hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović odigrao je noćas po hrvatskom vremenu najbolju utakmicu u NBA karijeri, a njegov Utah Jazz svladao je na domaćem terenu Denver Nuggetse sa 127:120. Bogdanović je ubacio čak 48 koševa (šut 16-23, trice 8-11), a tome je pridodao 8 skokova i 2 asistencije.

BOGDANOVIĆ ODIGRAO UTAKMICU KARIJERE: Pogledajte kako je nevjerojatni Hrvat pomeo Nuggetse

Fanatik iz Turske: ‘Bivši igrač Fenerbahčea rasturio’

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bojan Bogdanovic, Jokic'li Denver karşısında kariyer maçını oynadı: 48 Sayı (8/11 Üçlük) ve 8 Ribaund! 🔥🔥🔥 @44Bojan pic.twitter.com/ZlPEq09THv — Fanatik (@fanatikcomtr) May 8, 2021

Time je srušio rekord velikog Dražena Petrovića a i svoj osobno, od 44 poena. Petrović je trpao Houstonu, godinama kasnije Bogdanović Philadelphiji, a sad je na red došla nova povijesna partija za Hrvata.

Košarkaški svijet, barem prema Twitteru, oduševljen je izvedbom nevjerojatnog “senzacionalnog Hrvata”. Strani mediji izvještavaju o “MVP partiji”, kako neki ističu. “Egzibícija”, “Nosio je svoju momčad”, a nakon one akcije protiv Jokića komentator utakmice oduševljeno je bio rekao:

“Ovo je sad bilo hudinijevski”.

Fanatik iz Turske također izvještava:

“Bivši igrač Fenerbahčea Bojan Bogdanović odigrao utakmicu karijere protiv Jokića i društva”.

‘Odlično je odigrao i obranu’

Portal Deseret.News ističe kako Bogdanović u posljednje vrijeme briljira, ali sve je to i nadmašio svojim učinkom postigavši ​​48 koševa u karijeri na nevjerojatno učinkovitih 16 od 23, kao dio sjajne šuterske večeri, uključujući 8 od 11 iz dometa 3 poena. “Nije to bio samo broj poena, to je bila njegova ukupna igra”. Šutirao je kao torpedo za tricu i zabijao atraktivne koševe na drugi obruč, povlačeći bilo koga za sobom u boj i protiv sebe, kao i odlično odigranu obranu kao da je jedan od elitnijih čuvara lige. Nosio je Jazz i to na prekrasan način.

“Svaki šut mi je išao, sve sam pogađao što sam uputio u koš. Momčad me stvarno tražila cijelu utakmicu, trener, trenersko osoblje pokušavali su napraviti igru za mene, akciju, nešto… Tako velika noć, kao što sam rekao, a ujedno je i velika pobjeda za nas”, istaknuo je Bogdanović.

📄 Exhibición de Bojan Bogdanovic: 48 puntos para derrotar a Denver#NBA pic.twitter.com/DpKRlk5e06 — nbamaniacs (@nbamaniacs) May 8, 2021

Exhibición de Bojan Bogdanovic: 48 puntos para derrotar a Denver https://t.co/UhDraMjHAM — RealityNBA (@RealityNBA) May 8, 2021

Bojan Bogdanovic’s career-high 48 points carries the Utah Jazz past Nuggets https://t.co/O89EtFvYFP — QuickCart (@QuickCartWP) May 8, 2021

NBA, risultati della notte: i Lakers perdono a Portland, vincono Jazz, Suns e Sixers: I Blazers battono i Lakers grazie ai 38 punti di Lillard e salgono al 6° posto a Ovest, con la squadra di L.A. al momento in zona play-in. Bojan Bogdanovic segna 48… https://t.co/LUSmleAvrM pic.twitter.com/9nyRigYwnX — sportlive (@sportli26181512) May 8, 2021

The Triple Team: The Tribune's Andy Larsen examines Bojan Bogdanovic’s huge night and the big improvement of the Utah Jazz defense https://t.co/U3mc0FLPtE — The Salt Lake Tribune (@sltrib) May 8, 2021

“Bogdanovićeva izvedba je plod obrane momčadi koja se poboljšala’

The Salt Lake Tribune ističe kako je Bogdanovićeva noć u biti plod obrane momčadi koja se poboljšala, ali i napadačke moći Hrvata, koji je igrao agresivno play by play, tako da je samo napadao, trčao, uzeo je stvar u svoje ruke. Odigrao je na dinamiku i sve mu je išlo. Lomio je Denver trkom, pretrčali su Nuggetse”.

I'm not going to lie, it isn't the best feeling in the world when Bojan Bogdanovic drops 48 points on your favorite team 😐#Bogdanoviced pic.twitter.com/kc1PfBUjRA — Nuggets Fans Only⛏ (@NuggetsFansOnly) May 8, 2021