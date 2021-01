DRAMA U FISERV FORUMU: Luka Dončić ostao zaprepašten odlukom svog trenera; ‘Nećemo u to ulaziti javno’

Utah Jazz ostvario svoju četvrtu uzastopnu pobjedu, šestu u posljednjih osam dvoboja

Utah Jazz najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića noćas je po hrvatskom vremenu u Salt Lake Cityju pobijedio Atlantu Hawks 116:92, a Babo je u pobjedi bio drugi strijelac svoje momčadi. Za 27 minuta igre ubacio je 17 poena uz 3 skoka i asistenciju. Iz igre je gađao 6-12, za tricu 3-5, slobodna 2-2.

Jazz je vruć, pobijedio je i četvrtu uzastopnu

The Utah Jazz decided to make their perimeter defenders a bit more aggressive, and it produced an extremely efficient fast-break attack for them in return, leading to a 116-92 victory over the Atlanta Hawks on Friday night. https://t.co/JRc5wX5oIZ — Eric Walden (@esotericwalden) January 16, 2021

Donovan Mitchell ostvario je učinak od 26 poena, 3 skoka i isto toliko asistencija. Startni centar Rudy Gobert zabio je 15 uz 13 skokova, i on je jedini bio s double-double učinkom u momčadi Jazza, koja je sad u nizu od 4 pobjede, a u posljednjih osam susreta je pobijedio čak 6 puta.

This 🕷️ save to start the Jazz break! 🎵 pic.twitter.com/Syf7aTMSF2 — NBA (@NBA) January 16, 2021

Mike Conley sudjelovao je isto sa 15 poena. Što se tiče Atlante, Clint Capela imao je 16 poena uz 11 asistencija. Camm Redish zabio je 20 uz 5 asistencija.

Bucksi u drami do pobjede

Zanimljivu utakmicu odigrali su Milwaukee Bucks i Dallas Mavericks u Milwaukeeu. Domaćin je slavio sa 109:112.

Dallas Mavericks superstar Luka Doncic animatedly expressed his dismay that coach Rick Carlisle didn't use the team's final timeout during a critical possession in the final minute of a 112-109 road loss to the Milwaukee Bucks. | via @OneSportsPHLhttps://t.co/W4KrCSFnCE — News5 (@News5PH) January 16, 2021

Super zvijezda Dallas Mavericksa Luka Dončić izrazila je nakon poraza zaprepaštenje što njegov trener Rick Carlisle nije iskoristio posljednji timeout momčadi tijekom kritičnog posjeda u posljednjoj minuti pri rezultatu 112:109. Posjed, koji se dogodio kada su Mavsi zaostajali za tri poena, završio je tako što je Kristaps Porzingis teško promašio tricu s preostalih 10.4 sekunde. Na kraju je tako i završilo. OVDJE pogledajte što se sve događalo u dvoboju.

Nakon što su Mavsi napravili faul sekundu kasnije, Dončić je ljutito pokazao prema klupi Dallasa, opetovano formirajući znak za time – out rukama da ukaže na to da je trebalo ga pozvati.

Na prethodnom posjedu lopte, Dončić je stvorio otvoreni pokušaj za tricu Trey Burkea. Burke je promašio, ali centar Willie Cauley-Stein zgrabio je napadački skok s preostalih 17,7 sekundi.

‘Odluka je trenera, ali da smo uputili šut…’

Dončić nije dirao loptu u ostatku posjeda, jer ju je Cauley-Stein predao Burkeu koji se zabio s loptom na osnovnu liniju ispod koša i dodao do Porzingisa na desnom krilu…

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Giannis (31 PTS, 9 REB) powers the @Bucks to their 4th-straight win. Khris Middleton: 25 PTS, 8 REB, 6 AST, 4 3PM

Luka Doncic: 28 PTS, 9 REB, 13 AST pic.twitter.com/yviEgytwDx — NBA (@NBA) January 16, 2021

“Odluka je trenera, ali da smo uputili šut sve bi bilo dobro”, rekao je Dončić, koji je u porazu imao 29 poena, 9 skokova i 13 asistencija, čineći 61 od 81 poena Mavsa iz igre”, prenosi američki ESPN.

“Ali ne znam. Trenerova je odluka da odredi timeout ili ne, sve je ok.”

Jrue Holiday pokazao da može i zna. Bolji je od Bledosea

Dončić je kazao i da još nije razgovarao o situaciji s Carlisleom i odbio je reći namjerava li razgovarati sa svojim trenerom uopće o tome…

“Ako budemo razgovarali, razgovarat ćemo. Ali to sigurno neće biti u medijima”.

Carlisle je također rekao da “neće ulaziti u to javno” kad ga pitaju o raspravi o situaciji s Dončićem. Strateg Mavsa nije izrazio žaljenje zbog svoje odluke da ne pozove timeout na posjedu, napominjući kako je teško zabiti protiv obrane Bucksa.

Što se tiče ostatka dvoboja, u prvoj se četvrtini Dončić mučio, a odličnu obranu na njemu u jednoj dionici odradio je Jrue Holiday, koji ga je gurnuo obrambeno u probleme.

Tek sad se vidi koliko je Holiday bolji igrač od Erica Bledsoea, koji je otišao u Pelicanse. Bledsoe je prošle sezone podbacio u nekim susretima playoffa, a Holiday je u tom obrambenom segmentu ipak bolji, dobili su Bucksi s njim dimenziju više.

Giannis Antetokounmpo opet je zabijao atraktivno i zaustavio se na 31 poenu uz 9 skokova. Nakon dvoboja je kazao kako mora više šutirati. U ovom je dvoboju šutirao 14-21, za tricu 2-5, a slobodna kriminalnih 1-10. Spomenuti Holiday ubacio je 16 uz 5 asistencija i 3 skoka i spomenutu dobru obrambenu rolu u prvoj četvrtini na Luki Dončiću, dok je Chris Middleton zabio 25 uz 8 skokova i 6 asistencija. Za dva je gađao 8-20, za tricu 4-9.

Zubac zabio 6

Ivica Zubac nastupio je u pobjedi svojih Lakersa 138:100 u Staples Centeru protiv Sacramento Kingsa. Najbolji hrvatski centar ušao je s klupe u igru, odigrao 21 minutu i zabio 6 poena uz 7 skokova i šut iz igre 3-5, uz jednu blokadu. Imao je i ovo sjajno zakucavanje za nabacivanje.

Kawhi Leonard je ubacio 27, Paul George 26. U momčadi Kingsa Marvin Bagley III je ubacio 20 poena uz 5 skokova.

Rezultati NBA utakmica:

Sacramento – LA Clippers 100:138

Ivica Zubac igrao je 20:56 minuta za LA Clipperse i postigao 6 koševa (šut za dva 3-5) uz 7 skokova, 1 asistenciju, 1 osvojenu loptu i 1 blokadu

Utah – Atlanta 116:92

Bjan Bogdanović igrao je 26:53 minuta za Utah i postigao 17 koševa (šut za dva 3-7, trica 3-5, slobodna bacanja 2-2) uz 3 skoka i 1 asistenciju

Boston – Orlando 124:97

Cleveland – New York 106:103

LA Lakers – New Orleans 112:95

Oklahoma City – Chicago 127-125 (produžetak)

Milwaukee – Dallas 112:109

Odgođeno zbog koronavirusa:

Minnesota – Memphis

Phoenix – Golden State

Detroit – Washington