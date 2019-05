DRAMA NAD DRAMAMA U PORTLANDU: Trail Blazersi poveli nakon četiri produžetaka protiv Bucksa

Portland i Denver su odigrali fantastičnu utakmicu koja je odlučena nakon četiri produžetaka

Portland Trail Blazers i Denver Nuggetsi odigrali su fantastičnu utakmicu koja je na koncu razriješena tek nakon četiri produžetka. Portland je slavio 140-137 i poveo sa 2-1 u polufinalu doigravanja Zapadne konferencije NBA lige.

Bila je to spektakularna utakmica koja je trajala tri i pol sata. Košarkaši su na koncu jedva stajali na nogama, a gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako je Nikola Jokić na parketu proveo 65 minuta što je treća najduža minutaža nakon što su Dalle Ellis i Xavier McDaniel 1989. na parketu proveli 69 i 68 minuta.

Posljednji i do sada jedini put utakmica sa četiri produžetka u doigravanju NBA lige odigrana je 1953. godine kada je Boston svladao Philadelphiju sa 111-105.

‘Nikada nisam doživio nešto takvo’

“Bila je to luda utakmica, nikada nisam doživio nešto takvo,” kazao je trener Trail Blazersa Terry Stotts.

Denver je minutu i pol prije kraja regularnog dijela susreta imao pet razlike (100-95), no domaćin je serijom 7-0 okrenuo rezultat i 30 sekundi prije kraja stigao do vodstva 102-100. Will Barton je izjednačio, a domaćin je imao priliku riješiti susret i u 48 minuta, no Al-Farouq Aminu je promašio šut za pobjedu.

U prvom produžetku šuta za pobjedu imao je Denver, ali je Jokić promašio tricu, pa je ostalo 109-109. U drugom produžetku ponovo je domaćin bio bliži slavlju, ali Damian Lillard pri rezultatu 118-118 nije bio precizan s vrha reketa. Niti u trećem produžetku nije bilo pobjednika. Kod rezultata 129-129, šut za pobjedu Denvera promašio je Jamal Murray.

‘Sve smo ostavili na parketu’

Pitanje pobjednika je konačno razriješeno u četvrtom ‘overtimeu’. Pri vodstvu Portlanda 138-136, Jokić je 5.6 sekundi prije kraja imao dva slobodna bacanja, no zabio je samo jedno za 138-137. Nuggetsi su brzo faulirali Setha Curryja koji je bio siguran sa linije bacanja za konačnih 140-137.

“Sve smo ostavili na parketu, ali nije bilo dovoljno. Cijeli treći i četvrti produžetak sam vikao Jokiću: Nisi umoran, nisi umoran. Igrao je 65 minuta, to je nečuveno,” kazao je trener Nuggetsa Michael Malone.

Najefikasniji je kod domaćina bio C.J. McCollum sa 41 košem i osam skokova, Damian Lillard je ubacio 28 poena uz šest skokova i osam asistencija, Enes Kanter je zabio 18 uz 15 skokova, a ‘double-double’ učinak upisao je i Moe Harkless sa 15 koševa i 10 skokova.

Jokić najbolji kod Nuggetsa

U redovima Nuggetsa, najraspoloženiji je bio Nikola Jokić sa fantastičnim triple-doubleom – 33 koša, 18 skokova i 14 asistencija, međutim u četiri produžetka je zabio samo tri koša. Jamal Murray je ubacio 34 poena uz devet skokova, a Will Barton 22 koša uz devet skokova.

Odmora za Portland i Denver i nema previše jer je četvrta utakmica na programu po hrvatskom vremenu već u noći između nedjelje i ponedjeljka i to u Portlandu.