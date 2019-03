DOSAD NEPOZNATI DETALJ O HEZONJI: U ovom leži tajna Marijevog poteza karijere kojim je posramio LeBrona i oduševio Ameriku

Razgovarali smo s Damjanom Rudežom o spektakularnom potezu Marija Hezonje i ostalim NBA aktualnostima vezanim za naše košarkaše, kao i o njegovoj situaciji u Murciji

Kad blokiraš najboljeg košarkaša svijeta u ključnom, odlučujućem trenutku susreta u kojem se odlučuje o pobjedniku, onda znaš da si napravio itekako dobar posao. Mario Hezonja i jučerašnja njegova blokada nad LeBronom Jamesom za pobjedu New York Knicksa u Madison Square Gardenu protiv Los Angeles Lakersa 124-123, odjeknula je u američkoj javnosti.

POTEZ KARIJERE MARIJA HEZONJE: Posramio velikog LeBrona kao nikad nitko za slavlje u zadnjim sekundama

Knicksi su vodili jedan razlike deset sekundi prije kraja, a Lakersi su imali loptu i napad za slavlje. Nju je naravno preuzeo LeBron James i krenuo zabiti za pobjedu u svom karakterističnom stilu, mislio je samo položiti prema obruču, ali “Super Mario” je rekao ne: “Ne može gospodine LeBron, ne danas, ne dok sam ja u dvorani na Manhattanu”…

Hezonjin potez karijere

Tamošnji mediji i košarkaški fanovi puno pozornosti posvetili su Hezonjinom potezu karijere, više nego što je odjeknula njegova dobra partija. On je za 36 minuta provedenih u igri postigao 17 koševa (šut za dva 3-6, trica 1-2, slobodna bacanja 8-8), osam skokova te po jednu asistenciju, osvojenu loptu i blokadu, no upravo ga je ta blokada vinula na naslovnice tamošnjih medija i prema sebi usmjerila svjetla reflektora…

HEZONJA ZAPALIO AMERIKANCE KAO NIKAD PRIJE: Super Mario tema dana ‘preko bare’, svi mu se klanjaju; ‘Kralj je prizemljen’

“Ja bih još dodao na to i ne svaki dan u Madison Square Gardenu. Znači, radi se o možda najljepšoj i najslavnijoj košarkaškoj dvorani u NBA ligi, najmitskijoj. Tako da je zbog toga to još i posebniji trenutak. Jako mi je drago zbog Marija, srce mi je bilo puno kad sam vidio i blokadu i fotografije trenutka koje su se u roku od pet minuta pojavile na internetu.

Pogotovo i zbog toga što je sad bio ozlijeđen neko vrijeme, imao je neki ‘bump bruise’. Baš smo se nedavno bili čuli, pričao mi je o tome kako jedva čeka da se vrati u momčad. Znam koliko svima u New Yorku znači neki ovako dobar trenutak i dobra pobjeda jer imaju tešku sezonu, igraju loše.

Tako da svaki ovakav dobar trenutak je pozitivan za njih i razlog za slavlje”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši NBA košarkaš Damjan Rudež koji nam se javio iz Španjolske, točnije iz Murcije gdje igra za tamošnjeg prvoligaša Ucam Murciju CB, koji se natječe u jakoj ACB ligi.

U NBA ligi promijenio tri kluba u tri godine

Rudež je tijekom karijere u NBA ligi nastupao tri godine, od 2014. kad je nastupao za Indianu pa sve do 2017. i potpisivanja za Valenciju. Iako nikad draftiran, nakon odlične sezone u Zaragozi zapazio ga je Larry Bird i pozvao u trening kamp Pacersa.

Zagrepčanin je oduševio struku svojim šuterskim sposobnostima i potpisao dvogodišnji ugovor. Nakon toga je završio u Minnesota Timberwolwesima u kojoj je odradio drugu sezonu ugovora, nažalost niti približno kao u Indiani, a onda je prešao u Orlando Magic u kojem je igrao upravo s Hezonjom. Bilo je to u sezoni 2016./2017…

“Mene Marijeva blokada uopće nije iznenadila jer je on uvijek bio hipermotiviran kad je igrao protiv LeBrona, pristupao mu je uvijek bez ikakvog respekta. Uvijek je inzistirao na tome da ga čuva kad smo bili u Orlandu. Frank Vogel uvijek bi mu bez ikakvih problema, s punim povjerenjem, dao da čuva LeBrona.

Tako da je Mario fizički to sjajno odrađivao, a u napadu koristio svaku priliku za napad, da pokaže da je tu s razlogom. Upravo zbog navedenog, taj me moment sinoć i nije baš nešto posebno iznenadio”, otkrio nam je damjan Rudež dosad nepoznati detalj o Mariju Hezonji i nastavio:

“Da se razumijemo, treba biti realan i shvatiti da ono što ovaj potez čini tako posebnim je upravo sam – LeBron! Nije ista stvar ako blokiraš u ovakvoj situaciji nekog tko nije zvijezda i najboljeg košarkaša današnjice.

On daje ovoj blokadi taj ekstra nivo pa je suladno s tim blokada i odjeknula. Toga treba biti svjestan. Naravno da tamošnji mediji seciraju LeBronov svaki potez i tko se god nađe u njegovoj blizini bude u fokusu, bude posipan LeBronovom zlatnom prašinom”.

Sudbonosna sezona za Hezonju

Uoči početka ove NBA sezone, u medijima se pojavila priča kako je ova sezona za Hezonju ključna za ostanak u Knicksima i općenito u NBA ligi, sudbonosna za dokazivanje. U Orlandu su ga se odrekli, u New Yorku još uvijek vjeruju u njega. Tamo vlada drugačija priča oko Hezonje i njegovog statusa u ligi…

“To je jedno jako kompleksno pitanje i uopće na njega nije lako odgovoriti. Prvo, mislim da je ta čitava priča oko njegove sudbonosne sezone jako napuhana kao što mediji i u Hrvatskoj i u Americirici vole napuhavati i činit stvar više epohalnima nego što jesu. On sad ima 24 godine, već je sad četiri godine u NBA ligi. Nakon što ga Orlando nije htio produžiti u New Yorku su pokazali da mu vjeruju.

Uz to, Knicksi su momčad u totalnom ‘rebulidingu’, u kaosu, jedna od najkaotičnijih organizacija u ligi, bez obzira na svoj renome i slavnu povijest koju ima, i momčad puna free agenta. Znači, posjeduje igrače koji samo žele nabijati svoju statistiku. Jednostavno, u momčadi vlada jedan veliki kaos i nikom u takvoj situaciji nije lagano doći i zabijati 20 poena svaku utakmicu, pogotovo kad si u situaciji poput Marija.

Nije da njemu nešto nedostaje, nego treba biti objektivan i gledati u kakvoj si situaciji jer je to jedna profesionalna mašinerija. Knicksi ne postoje da bi napravili najbolju verziju Marija Hezonje, to nije njihova svrha. On treba jednostavno nastaviti pratiti svoj put. Mislim da je sad puno bolji igrač nego kad je došao u NBA. Odigrao je mnoštvo dobrih utakmica. Treba još jednu stvar uzeti u obzir, on je u NBA-u promijenio i poziciju. Došao je kao trojka, a sad igra više četvorku.

‘Drago mi je zbog Bojana jer igra košarku života’

To je isto delikatno pitanje i druga igra. To stvarno nije lako, znam to po sebi. Ja koji sam čitav život igrao pozicije tri – četiri i u NBA ligi i u Europi iz prve znam kako je to teško. I na šuteve koje imaš, minute koje koristiš, situacije koje moraš braniti na terenu… Međutim, što je uspjeh? Jel uspjeh to što netko zabija 20 poena u momčadi koja gubi? Možda se u očima javnosti drugačije gleda na nekog tko zabija 20 poena nego nekog tko postiže manje. No, u stvari priča je puno dublja od toga”.

Razgovor s “Rudijem“, kako ga odmilja zovu, odveo nas je prema Bojanu Bogdanoviću i Dariju Šariću i njihovim predstavam u tekućoj sezoni:

“Drago mi je zbog Bojana jer igra košarku karijere i to u najkošarkaškijoj državi u Americi Indiani, najkošarkaškijem gradu u SAD-u Indianapolisu, gdje je dvorana puna svaku utakmicu i gdje se košarka živi i diše svakodnevno, da se tako izrazim. Klub s jednom takvom košarkaškom kulturom dobro je mjesto za napredak i karijeru kao takvu, užitak je u njemu igrati. On tamo može dati svoju najbolju verziju sebe, razvaljuje i svaka mu čast. Što se tiče Šarića, znam u kakvoj se situaciji nalazi i kako je teško igrati u Minnesoti.

Bio sam u takvoj situaciji i igrao za Wolvse. Pogotovo nije lako igrati kad te netko tradea iz kluba, sredine u kojoj si bio voljen na mjesto gdje si samo jedan od drugih, gdje nije fokus na tebi, gdje se moraš doslovno ‘boriti za život’… To nije ugodno, ali on radi odličan posao s obzirom na okolnosti u kojima igra i s obzirom na manjak povjerenja od trenera. Čovjek ima svoje igrače kojima vjeruje i s kojima ide kroz sezonu u bitku. Nadam se da će Dario kroz sezonu naći neku svoju sredinu i stabilnost kako bi na ljeto otišao možda u neki drugi klub”.

‘Borim se s Murcijom da ostanemo u ACB ligi’

I za kraj nam je Rudež malo govorio o sebi:

“Evo dobro sam. Borim se s Murcijom da ostanemo u ACB ligi, proživljavamo dosta kompliciranu i tešku sezonu. Nažalost, ispali smo iz Lige prvaka u kojoj smo imali velike ambicije jer smo kao prvi završili grupu.

Mislili smo da bi mogli otići čak do kraja, cilj je bio Final Four i osvajanje natjecanja. Nažalost, neugodno nas je iznenadio Antwerpen i ispali smo. Moramo ostati u ACB ligi, imali smo nekoliko dobrih momenata, prije nekoliko tjedana smo dobili Barcelonu doma, imali smo par dobrih pobjeda ali igramo iregularno.

Mislim da krećemo prema boljem i da ćemo u sljedećih dva mjeseca napraviti dobar rezultat i izvući se iz situacije. Što se tiče moje sezone osobno, nisam nezadovoljan, iako uvijek može bolje. Jednostavno, imao sam minute, odigrao sam dosta dobrih utakmica i u Europi i u Španjolskoj. No, kad momčadi baš ne ide onda to ne dolazi do izražaja nit je bitno. Nadam se da će s boljim rezultatima u klubu i moje igre postati vidljivije i ujednačenije”, zaključio je Damjan Rudež.