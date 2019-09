ĐORĐEVIĆ PRIJETIO AMERIKANCIMA DA ĆE IM ‘BOG MORATI POMOĆI’ PROTIV SRBA: Gregg Popovich imao je spreman fantastičan odgovor

Srbiju su do pobjede predvodili Bogdan Bogdanović sa 28 koševa, šest asistencija i četiri skoka, Vladimir Lučić je dodao 15, a Vasilije Micić 10 koševa. Kod Amerikanaca najefikasniji su bili Harrison Barnes sa 22, Kemba Walker sa 18, te Khris Middleton sa 16 koševa

U razigravanju za poredak od petog do osmog mjesta na svjetskom prvenstvu u Kini, košarkaši Srbije su pobijedili SAD sa 95:89.

Uoči početka SP-a mnogi su predviđali upraopet ivo američko – srpsko finale, međutim obje reprezentacije su neočekivano poražene u četvrtfinalu i ispale su iz borbe za odličje.

Nakon šokantnih poraza Srbije od Argentine i SAD-a od Francuske u četvrtfinalu, jedni od glavnih favorita susreli su se u razigravanju od petog do osmog mjesta.

Nakon utakmice oglasio se izbornik Srbije Aleksandar Đorđević.

‘Jebeni gubitnici’

“Naša velika želja, a sportska dužnost da ovako reagiramo. Dugo radimo zajedno i znamo što nam je činiti u ovakvim situacijama. Uvijek treba inzistirati na zajedništvu, u porazima i pobjedama. Trudio sam se motivirati momke. Pokazali smo da možemo igrati dobru košarku, nažalost, ovaj puta samo za čast. Čestitam igračima, nije im lako, nije nikome lako. Analizirat ćemo učinak kad sve završi”, izjavio je Đorđević nakon utakmice.

Priupitali su ga novinari i o notornoj izjavi koja se tiče Amerikanaca. Đorđević je izjavio da će im “Bog morati pomoći ako se susretnu sa Srbima”.

“Bio sam gost nacionalne televizije, mogli ste vidjeti ironiju, nemam razloga blefirati. Nisam bio bez respekta prema njima, samo sam htio dati sigurnost igračima, to je poruka da smo spremni, da se želimo natjecati. Pop je na sve to imao lijep komentar i ja to cijenim. Ima razočaranja, takva su natjecanja, imao sam sjajnu grupu momaka, dogodile su se lijepe i loše stvari, porazi, ozljede, nije lako za momke, moraš ih gurati naprijed i vjerovati u njih. Možda smo sada i opravdali tu izjavu” rekao je Đordević.

“Rekao je lijepo, u pravu je čovjek. We are fucking losers (Mi smo jeb*ni gubitnici), to mi je rekao. Počeli smo se smijato. Trebalo je da igramo za nešto, ali eto nismo… to je bilo nešto izmedu nas”, zaključio je Đorđević.

Zaslužena pobjeda

Srbija je veći dio utakmice bila bolja i posve zasluženo je slavila protiv nemotiviranih Amerikanaca za koje je prvenstvo očito završilo porazom od Francuske.

Srbija je već nakon prve četvrtine vodila čak 25 koševa razlike (32:7). Amerikanci su u drugoj četvrtini uzvratili smanjivši na četiri koša zaostatka (44:40), da bi u trećoj dionici došli na minus dva (61:59). U posljednju dionicu ušlo se vodstvom Srbije 71:68, a Srbija je tada serijom 7_0 pobjegla na +10 (78:68). Amerikanci u prve četiri minute zadnje četvrtine nisu uspjeli zabiti niti jedan koš i već tada je bilo jasno kako će teško nadoknaditi veliki zaostatak.

Srbiju su do pobjede predvodili Bogdan Bogdanović sa 28 koševa, šest asistencija i četiri skoka, Vladimir Lučić je dodao 15, a Vasilije Micić 10 koševa. Kod Amerikanaca najefikasniji su bili Harrison Barnes sa 22, Kemba Walker sa 18, te Khris Middleton sa 16 koševa.

Srbija će u susretu za peto mjesto igrati protiv pobjednika susreta Češka – Poljska, dok Amerikanci čekaju poražene u susretu za sedmo mjesto.