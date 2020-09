U kaosu NBA lige krajem kolovoza, usred previranja oko još jednog rasističkog ispada američke policije i povijesnog bojkota košarkaša vidjeli smo nepravdu o kojoj se jako malo pisalo.

Luka Dončić ostao je “kratak” za nagradu koja je mogla pripasti isključivo njemu, a to je nagrada za igrača koji je najviše napredovao ove sezone u NBA ligi.

Slovenac je ove sezone bio fantastičan, toliko dobar da je u nekim dijelovima sezone izgledao kao legitiman kandidat za najveću individualnu nagradu u NBA ligi – MVP. No očito to nije bilo dovoljno novinarima iz cijelog svijeta da Dončića nagrade, već je čast da se zove igračem koji je najviše napredovao pripala Brandonu Ingramu, krilu New Orleans Pelicansa. Dončić je, usput, završio treći na toj listi, a ispred njega se ugurao i centar Miami Heata Bam Adebayo. I to debelo, debelo na trećem mjestu.

Can't wait to see the votes for MIP.

NBA announces Doncic got 12 MIP 1st place votes. My tracker has 10 of those. Chance those voters were MUCH more vocal (or I was wrong). I had tracked the Christian Wood & Fred VanVleet first place votes. One of Graham's and 2 of Tatum's pic.twitter.com/scYLGWzqlX

— Max Croes (@CroesFire) August 31, 2020