DONČIĆ ZA POVIJEST, BRADA I DALJE ‘TRPA’: Slovenski rookie preskočio LeBrona i Magica, Harden produljio impresivnu seriju

Deset je dana ‘zakasnio’ Luka Dončić da postane najmlađi košarkaš u povijesti NBA lige s triple-double učinkom, također, ostao je prekratak jedan skok da to tog ostvarenje stigne prije gotovo mjesec dana, no nakon tih propuštenih ‘prilika’ stvari su počele sjedati na svoje mjesto.

Treći trostruko-dvoznamenkasti učinak upisao je Dončić u posljednjih sedam utakmica, ovaj drugačiji u odnosu na dva prethodna. Naime, ovaj je, za razliku od dva prethodna, stigao u pobjedi Mavsa.

Loš šut

Opet, koliko god je Dončić svestrano izgledao ubilježivši 19 poena, 11 skokova i deset asistencija, treba znati da se u 99-93 pobjedi protiv Charlotte Hornetsa cijelu utakmicu patio sa preciznošću. Gađao je iz igre loših 5-20 u kojima je još i slabijih 2-10 za tri poena…

Nakon što je preskočio LeBrona Jamesa kao najmlađi igrač koji je najbrže stigao do dva triple-doublea – i to za 55 dana – Dončić je postao i namlađi koji je stigao do trećeg. Ispod sebe je gurnuo istinsku legendu Magica Johnsona nakon što je treće ovakvo statističko ostvarenje upisao 117 dana prije tog stanovnika Kuće slavnih.

U društvu velikana je i Nikola Jokić. Srpski centar jedini je uz Oscara Robertsona i Magica Johnsona koji je u više od jedne sezone ostvario najmanje deset triple-doubleova prije 24 rođendana. Posljednji je stigao u 130-135 porazu Denver Nuggetsa od Brooklyn Netsa, a Jokić je ogled završio sa 25 poena, 14 uhvaćenih lopti i deset asistencija.

Bucksi 148, Warriorsi 141

Dodajmo da su Houston Rocketsi bez muke slavili 127-101 protiv Sacramento Kingsa uz 36 poena (trica 8-13) Jamesa Hardena. Njegov niz uzastopnih utakmica sa 30+ poena sada je na brojci 28.

Aktualni prvaci lige poigrali su se sa San Antonio Spursima pobijedivši ih 141-102, a još učinkovitiju napadačku večer imali su košarkaši Milwaukee Bucksa. Čak 50 poena u prvoj četvrtini ubacili su u 148-129 pobjedi protiv Washington Wizardsa. Prvo ime utakmice bio je Giannis Antetokounmpo sa 43 poena uz fantastičnih 17-21 iz igre…

NBA liga, rezultati:

Brooklyn Nets – Denver Nuggets 135-130

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 120-125

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 148-129

Dallas Mavericks – Charlotte Hornets 99-93

Utah Jazz – Phoenix Suns 116-88

Sacramento Kings – Houston Rockets 101-127

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 141-102