DONČIĆ ODIGRAO UTAKMICU KARIJERE: Slovenski rookie je nezaustavljiv, solidne partije hrvatskih košarkaša

Derbi New Yorka pripao je Knicksima u ogledu protiv Brooklyn Netsa. Hezonja je bio vrlo zamjetan

Slovenski novak u NBA ligi, sjajni Luka Dončić u utakmicu protiv San Antonio Spursa ušao je s boli u leđima i nakon ne baš izvrsne predstave u prethodnoj. Pokazat će se kasnije njegovi Dallas Mavericksi upisali su poraz u produžetku, no ono što je mladi Slovenac radio u toj zaista je bilo impresivno. Počeci njegove karijere u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta ističu jasnu kandidaturu za rookieja godine, a utakmicom protiv Spursa Dončić je stavio novi uteg na vagu koja bi to mogla pokazati.

Završio je ogled s 31 poenom (4-6 za tricu, 11-18 ukupno iz igre), osam skokova i četiri asistencije i novim dokazima da je riječ o igraču čiji ga košarkaški IQ sasvim opravdano gura prema nagradi. Ipak, DeMar DeRozan (34 poena, šest skokova, devet asistencija) i društvo okupljeno oko znanja Gregga Popovicha bili su previše za njega i njegove suigrače.

Šarić bez šuta

Na parkete NBA lige u noći na utorak izlazili su i hrvatski igrači neki s uspjehom, neki bez njega. Dario Šarić ponovno se nije mogao sastaviti sa šutom (trica 0-5, ukupno 1-9), no Philadelphia 76ersima to nije smetalo da stignu do pobjede protiv Atlanta Hawksa. Hrvatski reprezentativac ogled je završio sa četiri poena i devet skokova.

Derbi New Yorka pripao je Knicksima u ogledu protiv Brooklyn Netsa s vrlo dobrom rolom Marija Hezonje koji je u konačnih 115-96 sudjelovao sa 11 poena i četiri skoka. Utakmicu je počeo na klupi i odigrao je 20 minuta.

Veću minutažu dobio je Bojan Bogdanović, no malo je to značilo njegovim Indiana Pacersima koji su na domaćem parketu upisali 93-103 poraz od Portland Trail Blazersa. S 2-6 za tri poena i 4-12 ukupno Bogdanović baš i nije blistao u napadačkom dijelu kroz 37 odigranih minuta. Susret je okončao s 14 poena, dva skoka i tri asistencije.

Bucksi jedini neporaženi

Ivica Zubac nije dobio priliku u porazu Los Angeles Lakersa (LeBron James 29 poena, 10 skokova, osam asistencija) kod Minnesota Timberwolvesa (Jimmy Butler 32, Karl-Anthony Towns 25 poena, 16 skokova, šest asistencija).

U derbiju dviju neporaženih momčadi, takva je ostala ona Milwaukee Bucksa koji su sa 124-109 svladali Toronto Raptorse. Na obje strane izostali su nositelji igre pa je zbog odmora kod Raptorsa izostavljen Kawhi Leonard, a kod Bucksa zbog ozljede Giannis Antetokounmpo.

NBA liga, rezultati:

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers 93-103

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 113-92

Miami Heat – Sacramento Kings 113-123

New York Knicks – Brooklyn Nets 115-96

Chicago Bulls – Golden State Warriors 124-149

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 124-109

Minnesota Timberwolves – LA Lakers 124-120

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 113-108 (produžetak)

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 116-111