NBA liga objavila je koji će igrači nastupiti na All-Star utakmici u prvim postavama. Imena koja najviše privlače pažnju su Nikola Jokić i Luka Dončić koji će zaigrati zajedno u prvoj postavi Zapadne konferencije.

Evo kako će izgledati strartne petorke:

BREAKING: East and West All-Star starters have been announced! #NBAAllStar pic.twitter.com/usdrsduZdM

— Sideline Sports (@sportsideline) February 19, 2021