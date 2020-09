DOC RIVERS VIŠE NIJE TRENER LA CLIPPERSA: Odlazi s klupe nakon sedam godina; Presudili mu Nuggetsi i Jokić

Doc je postao prvi trener u povijesti koji je ispustio 3:1 vodstvo u seriji tri puta u karijeri

Doc Rivers više nije trener Los Angeles Clippersa Ivice Zupca, objavljeno je u ponedjeljak navečer po hrvatskom vremenu. Prvak s Boston Celticsima iz 2008. odlazi nakon sedam sezona iz Los Angelesa, a odlazak je opisan kao “zajednička odluka”, ističe vlasnik franšize Steve Balmer, prenosi ESPN.

To se dogodilo nakon što su Clippersi, inače jedan od klubova koji su glasili za one koji mogu i do naslova NBA prvaka, ispali u polufinalu Zapada od Denvera i to nakon što su u seriji vodili s 3:1 (Clippersi ispustili 16, 19 i 12 poena u svakom od poraza), odnosno nakon što je klub u svoje redove doveo “veliku dvojku” Kawhi Leonarda i Paula Georgea u ljeto 2019.

NBA LIGA KAZNILA POZNATOG TRENERA ZBOG NEDOSLJEDNOSTI: Ovo je nezamislivo kod nas, ali u Americi takvo što – ne prolazi!

Neslavni rekord

Doc je postao prvi trener u povijesti koji je ispustio 3:1 vodstvo u seriji tri puta u karijeri. Prvi put je to napravio 2003. kao trener Orlando Magica, a drugi put kao trener Clippersa 2015.

“Doc je bio sjajan trener Clippersa, nevjerojatan ambasador, okosnica franšize u turbulentnim vremenima. Pobijedio je jako puno utakmica i postavio temelj za ovu franšizu”, govori Balmer u priopćenju.

Poznati novinar koji prati NBA ligu Adrian Wojnarowski izvještava, prema svom izvoru, kako je Riversu ostalo još dvije godine prema ugovoru…

‘Bio je ovo razočaravajući kraj sezone, ali…’

“Hvala navijačima Clippersa što su mi dopustili da budem trener i zbog podrške koja je pomogla da ova franšiza postane pobjednička. Kada sam postao trener Clippersa, moji ciljevi su bili stvoriti pobjednički košarkaški program, stvoriti franšizu gdje će slobodni igrači htjeti doći i osvojiti naslov. Većinu ciljeva sam ispunio, ali neću ih sve dočekati. Bio je ovo razočaravajući kraj sezone, ali znam što ova ekipa može uz vašu podršku. Hvala svim igračima, trenerima i osoblju što smo došli do ove točke. Najvažnije hvala navijačima. Puno smo prošli zajedno i zahvalan sam zbog svega”, napisao je Rivers u oproštajnoj poruci na Twitteru.

Za spomenuti kako još jedan poznati košarkaški novinar Marc Spears javlja kako su Pelicansi i 76-ersi kontaktirali Doca Riversa da im bude trener.