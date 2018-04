DINU RAĐU ZA KUĆU SLAVNIH NISU NOMINIRALI NITI HKS NITI NJEGOVI CELTICSI: ‘Važno je samo da Dino zaslužuje biti izabran’

“U tom trenutku od nevjerice sam zaplakao, a na spomen toga plakao sam i iduća dva dana”, opisao je Rađa trenutak u kojem je saznao radosnu vijest

OGROMNO PRIZNANJE ZA HRVATSKU KOŠARKU I VELIKOG SPLIĆANINA: Dino Rađa primljen u Kući slavnih!

Dino Rađa prošlog je tjedna doživio vjerojatno najugodnije iznenađenje u životu – izabran je u NBA kuću slavnih. Vijest je objavljena na pressici u San Antoniju te je tako bivši centar Boston Celticsa četvrti Hrvat koji je član Basketball Hall of Fame. Preostala trojica su Mirko Novosel, Dražen Petrović i Krešimir Ćosić.

‘Ne znam po kojim sam kriterijima izabran’

Rađa je za ovu vijest čuo nekoliko dana prije te pressice:



“Nazvala me Kim Bohuny, dopredsjednica NBA lige zadužena za međunarodne igrače i vezu sa Fibom. Ponadao sam se da je riječ o tome da je odlučeno da se sve preostale utakmice kvalifikacija za SP igraju ovog ljeta, odnosno u rujnu, što bi značilo da možemo računati na naše NBA igrače”, rekao je za Večernji Rađa pa nastavio:

“U tom trenutku od nevjerice sam zaplakao, a na spomen toga plakao sam i iduća dva dana. Ja ne znam po kojim sam kriterijima ja izabran baš ove godine i tko me uopće za takvo što predložio, no poznajem Kukoča i Divca jako dobro i uvjeren sam da će im biti drago. I njihovo je mjesto u Kući slavnih i oni znaju da će biti izabrani prije ili kasnije, nebitno kojim redoslijedom”, dodao je.

Neočekivana prijava

A u međuvremenu, otkrilo se tko stoji iza njegove nominacije. Nije to učinio HKS, Split ili Boston Celticsi – riječ je o grupi njegovih bivših suigrača i košarkaških zaljubljenika iz splitskog Adriatica.

“Gledali smo često primanja u “Hall of Fame”, ćakulali o tome, razmišljali što je s Kukočem, Rađom. Kontaktirao sam mailom Matta Zeysinga koji je pri “Hall od Fameu” zadužen za nominacije. Bilo je to negdje 2013.”, rekao je Božidar “Braco” Vrdoljak koji je vodio razgovore u ime Adriatica, a prenosi Slobodna Dalmacija.

‘Dino zaslužuje biti izabran’

“Odgovorio je da je Kukoč nominiran, valjda od strane Bullsa, ali da Rađa nije. Zatražio je podatke o Rađi da mu pošaljem. Prikupio sam neke podatke, pa i na Wikipediji, dodao još druge podatke, članke i to poslao. Nakon određenog dopisivanja vratio mi je potvrdu da je Rađa “on the ballot”, unutra. Pitao sam ga treba li još nekakvo pismo podrške HKS-a, kluba…, a u šali i je li to sve skupa neka skrivena kamera”, dodao je pa poručio za kraj:

“Važno je samo da Dino zaslužuje biti izabran. Izuzev SAD-a uz Rusiju sada jedini imamo četiri člana “Hall of Famea” DI, a s Kukijem ćemo ih preteći.”

Još jedna zanimljivost po kojoj će ga navijači pamtiti je ta da je prilikom prelaska iz Splita u talijanski Il Messaggero bio plaćen više od Maradone u Napoliju.