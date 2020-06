DINO OTKRIO NEPOZNAT DOGAĐAJ: ‘Protiv Slovenije, dan prije pogibije, ja i Dražen se popi*kamo iz pi*darije. On meni mater, ja njemu’

‘On meni mater, ja njemu i nema više tona’

Proslavljeni bivši hrvatski košarkaš Dino Rađa u nedjelju se navečer iza 19 sati oglasio putem svog Facebook profila povodom 27. obljetnice smrti Dražena Petrovića.

VELJKO MRŠIĆ ISPRIČAO NAM JE PRIČU O DRAŽENU KOJU NIKAD NISTE ČULI: ‘Kad je to rekao, svaka priča je prestala. Bio je drugačiji od drugih, poseban’

‘Sve što je u Jordanovoj glavi, to je bilo i u Draženovoj’

Njegovu objavu o Mozartu, najvećem hrvatskom sportašu ikad i svom velikom prijatelju, prenosimo u cjelosti:

“Teško je napisati nešto o Draženu što već nije bilo napisano. Ipak, nakon gledanja Last Dance moram napraviti usporedbu. Neću pričat o igračkim kvalitetama jer to u ovoj situaciji nije ni bitno. Samo glava. Sve što je u Jordanovoj glavi, to je bilo i u Draženovoj. Identično. Zato i je bio to što je bio. Pobjednik iznad svega. Gubile su se utakmice tu i tamo, prvenstva i titule ali glava je bila ta koja nije dozvoljavala predaju i koja je gurala bez kompromisa naprijed.

OČEVID KRIJE ZASTRAŠUJUĆU TAJNU O DRAŽENOVOJ POGIBIJI: ‘Mnogi se pitaju da li se i zbog toga Klara danas boji javno ispričati’

Od njega je i moja glava naučila puno i kopirala nesvjesno. Tko je tada ima pojma o bilo čemu. I sad za potvrdu svega jedna situacija koju malo tko zna. Zadnja utakmica Draženova protiv Slovenije u Poljskoj. Totalno nebitna jer smo igrali finale kvalifikacija, a prva tri idu na EP. Znači utakmica za ništa. Nitko nije ni trebao igrati. Međutim, to za njega nije nikad bila opcija. I naravno da se pri kraju utakmice koju smo izgubili nas dva popi*kamo iz pi*darije.

‘Kaže on Stojku da mi kaže da sam idiot, a ja opet isto tako preko Stojka njemu’

Tko kome nije dodao, tko nije zagradio. On meni mater, ja njemu i nema više tona. I onda sutradan taj nesretni put. Ranom zorom sjedimo on, ja i Stojko za istim stolom i pijemo kavu. Kaže on Stojku da mi kaže da sam idiot, a ja opet isto tako preko Stojka njemu. Nema veze što igraš, važno ili ne, uvijek si morao biti na sto posto. Zato i je bio veliki vođa”.