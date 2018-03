DERRICK ROSE PRELAZI U ČETVRTI KLUB U KARIJERI: ‘Samo želim pokazati da još uvijek mogu igrati’

“Svim srcem sam posvećen momčadi, iako sam tek stigao”, rekao je Rose po dolasku u Minnesotu

Najkorisniji igrač NBA lige iz 2011. godine, dok je nosio dres Chicaga, 29-godišnji razigravač Derrick Rose, ostatak sezone koju je započeo u Clevelandu odigrat će u dresu Minnesota Timberwolvesa, gdje će se pridružiti bivšim suigračima iz Bullsa Taju Gibsonu i Jimmyju Butleru te svom treneru iz najplodnijeg dijela karijere Tomu Thibodeauu.

Rose je u Cavaliersima odigrao samo 16 utakmica, u kojima je imao prosjek od 9,8 koševa, 1,8 skokova i 1,6 asistencija za 19,3 minute u igri. Cleveland je Rosea poslao u Utah Jazz 8. veljače, posljednjeg dana do kojeg su bile dopuštene razmjene igrača, da bi ga njegov novi klub samo dva dana poslije otpustio i tako mu omogućio da potpiše za neku drugu momčad.





Spreman već za večerašnju utakmicu

Po dolasku u Minneapolis Derrick Rose je u četvrtak sudjelovao na šuterskom treningu i izjavio je da je spreman pomoći momčadi već u večerašnjem dvoboju sa Bostonom.

“Svim srcem sam posvećen momčadi, iako sam tek stigao. Samo želim dobiti priliku pokazati da još uvijek mogu igrati”, izjavio je Rose.

Minnesota će biti četvrti klub u kojem će Derrick Rose dobiti priliku igrati, nakon Chicaga (2008 – 2016.), New Yorka (2016 – 2017.) i Clevelanda (2017 – 2018.). Pod vodstvom Toma Thibodeaua igrao je od 2010. do 2015. godine, a u sezoni 2010/11. zahvaljujući prosjeku od 25 koševa i 7,7 asistencija te predvodeći Chicago do najboljeg učinka u osnovnom dijelu sezone i konferencijskog finala u doigravanju postao je najmlađi dobitnik nagrade za najkorisnijeg igrača NBA lige.