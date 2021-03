Drugoplasirana momčad NBA Zapada Phoenix Sunsi prekinuli su sinoć svoj pobjednički niz u utakmici protiv Indiane. Momčad iz Indanapolisa slavila je 122:111, a Dario Šarić odigrao je odličnu utakmicu za Sunse.

Hrvatski reprezentativac ušao je s klupe i dobio 26 minuta na parketu, u kojima je bio vrlo učinkovit. Zabio je 17 poena, uz to i tri trice, a uhvatio je i pet skokova te jednom asistirao.

Inače, kod Indiane je najzaslužniji za pobjedu bio Malclom Brogdon koji je zabio 25 poena, a lijep doprinos dali su i Sabonis i McDermott, obojica sa po 22 poena. Kod Sunsa je najviše zabio Devin Booker koji je utakmicu završio s 20 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

U snježnim planinama Colorada Slovenac i Srbin upisali su odlične nastupe u međusobnom dvoboju. Dallas je u gostima kod Denvera slavio 116:103, a najzaslužniji za tu pobjedu bio je Luka Dončić koji je zabio 21 poen, podijelio 12 asistencija i uhvatio pet skokova.

Kod Denvera je odličnu utakmicu odigrao Nikola Jokić. Srpskom centru nedostajao je jedan skok za triple-double učinak. Utakmicu je završio s 26 poena, 11 asistencija te 9 skokova. Sažetak ove utakmice pogledajte OVDJE.

Vrijedi izdvojiti da je sinoć pao i veliki NBA rekord. Naime, čak petorica igrača upisala su triple-doubleove u istoj večeri. Giannis Antetokounmpo i Russell Westbrook napravili su to na istoj utakmici, Julius Randle uspio je to u pobjedi Knicksa protiv Oklahome.

Također, dvoznamenkasti u tri statističke kategorije bili su Sabonis i Harden u pobjedama svojih momčadi.

