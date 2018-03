Predsjednik Cibone puk'o: Kažnjen Dario Šarić!

Hrvatska košarkaška zvijezda Dario Šarić uhvaćen je u noćnom izlasku. Reagirao je predsjednik Cibone Zdenko Antunović i kaznio s 1.000 eura.

“Nakon subotnje utakmice u Trnskom protiv Zagreba, Pavle Marčinković i Dario Šarić izašli su van do sitnih sati pa sam ih odlučio kazniti sa po 1.000 eura. Prvenstvo traje još mjesec dana, valjda se mogu strpjeti. Tko god do kraja prvenstva bude vani viđen poslije ponoći, bit će kažnjen, a vjerujte mi imam dobre veze u zagrebačkim lokalima”, istaknuo je predsjednik Cibone Zdenko Antunović koji je priznao da je poštedio Amerikance Strawberryja i Blassingamea zbog istog prijestupa.

“Imam saznanja da i njih dvojica znaju ostati predugo vani, ali oni piju vodu, za razliku od naših. Nekima sam gledao kroz prste, opominjao ih, očinski razgovarao s njima, no na kraju sam ih morao početi kažnjavati.”

Antunović je istaknuo kako su u klubu bijesni zbog poraza u posljednjem kolu. Naime, Cibona je u Draženovom domu ‘pala’ protiv šibenskog Jollyja.

“Tako se ne nosi Cibonin dres, ovo je kap koja je prelila čašu. Naši su igrači ugovorima zaštićeni kao lički medvjedi, a ja sam im samo rekao da ću dobro pregledati njihove ugovore i da ću ih sve kazniti ako mi je to ugovorom dopušteno. Naša pravna služba upravo provjerava ugovore i budem li ih mogao sve financijski kazniti, to ću i učiniti”, objašnjava Antunović koji se obrušio na sve one koji su posumnjali kako su Vukovi Jollyju zapravo pustili utakmicu:

“Prije bih se ubio nego nekomu pustio, a pogotovu ne mojem prijatelju Jollyju. Čestitao sam mu, ali poslije takve utakmice nisam mogao ni sa kim razgovarati”, zaključio je u razgovoru za Večernjak.