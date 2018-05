DARIJEV OTAC SPUSTIO NA ZEMLJU SVE NEREALNE: Komentarom sezone svog sina Predrag Šarić mnogima otvorio oči

‘Zapitajmo se gdje je bio prije dvije godine, a gdje je danas’

Prvo doigravanje u njegovoj NBA karijeri je iza njega i Dario Šarić, premda nezadovoljan ispadanjem u konferencijskom polufinalu, ima pravo biti zadovoljan i ponosan na napravljeno. Mlada i talentom krcana momčad Philadelphia 76ersa oprostila se od borbe za naslov u drugom krugu doigravanja Istočne konferencije u seriji protiv Boston Celticsa.

Koliko su ti ogledi bili neizvjesni reći će i podatak da je Boston kroz pet utakmica ubacio tek 15 poena više u odnosu na suparnika kojeg su svladali s ukupnih 4-1. Sam Šarić u toj je seriji bio na visini zadatka sa 17,8 poena, 7,8 skokova i 3,6 asistencija u prosjeku po večeri.

Ispadanja Philadelphije i učinak Darija Šarića u sezoni koja je još u tijeku za 24sata.hr prokomentirao je njegov otac Predrag, i sam nekoć vrsni košarkaš.



Nedostaje superzvijezda

“Mladost, neiskustvo, trebali su igrati finale Istoka, ali na koncu je presudila jedna lopta, presudilo je to što Philadelphia nema superzvijezdu koja u odlučujućem trenutku uzme loptu i zabije koš”, detektirao je Šarić stariji razloge ispadanja 76ersa i dodao:

“Da ne bi bilo zabune, sve su to odlični igrači, od Embiida, preko Simmonsa, Darija…, ali još uvijek su mladi i nisu se razvili u klasu jednoga LeBrona, Curryja, Hardena, Duranta…, koji rješavaju utakmice. Momčad je dobro posložena i izbalansirana, ali bez velike zvijezde u naponu snage se ne ulazi u konferencijsko finale, a kamo li u veliko finale, ma što netko mislio o tome. Iako Boston i pogotovo Houston opasno prijete, u finalu vidim Golden State i Cleveland upravo iz tih razloga. U NBA razliku rade treneri i superzvijezde, i ma koliko bilo realno da Philadelphije ove godine prođe u finale Istoka, jer je Boston bio bez Kyriea Irvinga i Gordona Haywarda, nisu uspjeli. A i da jesu, što bi im to vrijedilo, kad bi ih u finalu čekao ‘buldožer’ LeBron koji svakome ‘uvali’ 50 i sam dobije utakmicu.”

A ovako je vidio ono što je Dario radio kroz sezonu. Djeluje zadovoljno.

Jesmo li pošteni prema njemu?

“Možda smo svi skupa i malo nepravedni prema Dariju, jer stalno od njega očekujemo puno više nego on objektivno može dati. Svi bi mi htjeli da on bude drugi Durant, ali je li to realno? Zapitajmo se gdje je bio prije dvije godine, a gdje je danas. Zapitajmo se i tko je od velikih NBA igrača u njegovim godinama igrao na ovom nivou, i imao ove brojke. I to u momčadi sastavljenoj od prvih pickova, gdje redovito igra po 35-40 minuta, i svake sezone popravlja brojke u svim statističkim kategorijama.”

Vremena za odmor Dario neće imati previše. Uvijek se odazivao pozivima u reprezentaciju, za očekivati je da to napravi i sad kad je potrebna dodatna snaga za plasman na Svjetsko prvenstvo.

“Napori koje podnose NBA igrači su ogromni i nije ni čudo da dobivaju par mjeseci odmora, da se oporave i pripreme. No svi znamo da to kod nas i nije baš tako, svi znamo što nam znači reprezentacija. Vjerujem da će se svi NBA igrači odazvati, nema druge alo se želimo plasirati na SP. Vjerujem da je to moguće jer mi imamo kvalitetne igrače, samo se nadam da će se svi odazvati i zaigrati”, zaključio je Predrag Šarić.