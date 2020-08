DALLAS PREGAZIO JAKE CLIPPERSE KAD JE FANTASTIČNI DONČIĆ BIO IZVAN IGRE: Luka u sasvim novoj ulozi; ‘Bilo mi je teško’

Fantastični slovenski košarkaš Luka Dončić jutros po hrvatskom vremenu ostvario je svoju prvu pobjedu u doigravanju u NBA karijeri i to protiv TOP contendera LA Clippersa Kawhija Leonarda i Ivice Zupca, ali ne baš onako kao što je to očekivao. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke dvoboja.

Umjesto da je vodio Dallas na parketu, pomagao je i bodrio svoje suigrače s klupe u trenucima kad su povukli i prelomili utakmicu. Dončić je zabio 28 poena uz 7 asistencija i 8 skokova, a Dallas je dobio utakmicu 127:114 i tako izjednačio u seriji na 1:1 na Zapadu u Orlandu “pod balonom”.

“Ovo je način na koji moramo dobivati utakmice. Moramo imati širinu”, kazao je trener Dallasa Rick Carlisle, prenosi njegove riječi NBA Yahoo.

“They should be saying, ‘We got a chance.’” @luka7doncic has a message for the Inside crew. pic.twitter.com/gKnsrOXdNB

Dvije noći nakon što je postigao 42 poena u svom rekordnom debiju s najviše koševa u postsezonskoj povijesti NBA lige, Dončić je u drugom poluvremenu igrao samo devet minuta zbog problema s osobnim pogreškama. Slovenac je napravio svoj četvrti prekršaj manje od minute prije kraja treće četvrtine, upirući prstom prema klupi Dallasa da ne želi izaći.

Ostao je još malo na parketu, a kada je izašao pred kraj tog perioda, Dallas je počeo igrati jaku košarku. Napravili su seriju 14-4 i došli do vodstva 98:85 na ulasku u posljednju četvrtinu.

I čak i nakon što je Dončić napravio svoj peti prekršaj manje od minute prije kraja treće četvrtine, Mavsi su otišli na +18 u posljednjih 12 minuta.

Dončić je kazao da, kad se vratio na klupu, je bio frustriran oko 15 sekundi, a zatim je počeo bodriti svoje suigrače. Bila je to sasvim nova uloga za njega…

“Teško mi je bilo biti na klupi. Želim pomoći svojoj momčadi, ali ipak smo pobijedili u utakmici”, izjavio je Dončić.

Litavac Kristaps Porzingis (nakon utakmice je dodan na listu ozlijeđenih igrača zbog problema s koljenom) zabio je 23 poena za Maverickse, dok je Boban Marjanović ubacio 13 uz 9 skokova. Inače, Dallas je pobijedio Clipperse prvi put u pet susreta ove sezone i ostvarili prvu pobjedu u doigravanju od 2016. godine.

Kawhi Leonard imao je 35 poena i 10 skokova za društvo iz Kalifornije, ali Paul George imao je loše izdanje za drugoplasirane na Zapadu Clipperse, koji su igrali bez startnog playja Patricka Beverleyja zbog ozljede. George je zabio 14 uz loš šut iz igre 4 od 17.

I thought this @kawhileonard dunk was going to be the turning point here in the 4th. Man was I wrong. #Clippers pic.twitter.com/NwhxJkU8JZ

