CVJETIĆANIN IMA KANDIDATA ZA KLUPU HRVATSKE: ‘U Savezu me nitko ne doživljava ni jedan posto’

Danko Cvjetićanin legendarni je hrvatski košarkaš koji već godinama radi kao skaut za NBA klubove, Philadelphia 76erse i Brooklyn Netse. U razgovoru za tportal osvrnuo se na loše stanje u hrvatskoj košarci te dao svoj prijedlog za sljedećeg izbornika reprezentacije:

“Moj izbor bio bi trener ruskog CSKA Dimitris Itoudis, zagrebački student koji sjajno govori hrvatski jezik i prati sve što se događa u našoj košarci. No, jedno su želje, a drugo realnost tako da je jasno kako ta opcija nije moguća iz više razloga. Dakle, pod uvjetom da je usvojena Skelinova ostavka mišljenja sam kako čelni ljudi Hrvatskog košarkaškog saveza, ako ne uspiju dovesti Trinchierija kojeg ciljaju, moraju izabrati mladog hrvatskog trenera željnog učenja. Takav trener ne smije imati izražen ego i u toj priči bi recimo jedan Itoudis pa i Trinchieri bili idealni savjetnici. Mislim da bi naš budući izbornik trebao otići u Moskvu na 15-ak dana i pratiti Itoudisove treninge te upijati znanje od njega. Budući izbornik koji je željan učenja treba se okružiti trenerima koji imaju ugled i znanje, a te trenera za takvu uslugu treba i platiti”, rekao je Cvjetićanin.

‘Razočaran sam što me nitko nije kontaktirao’

Iako je godinama u košarci, u Savezu su potpuno zaboravili na njega:



“Osobno sam razočaran što me nitko nije kontaktirao i što me nitko ne doživljava ni jedan posto. Žalosno je sve to jer sam prije desetak godina bio najaktivniji i najkonkretniji kada smo kao ‘Generacija Barcelona 92+’ pokušali uvesti promjene u košarci. Radim kao NBA skaut punih 20 godina, vidio sam uživo više utakmica od svih ljudi u Savezu pa valjda znam kakvi su trendovi i kvaliteta u mlađim kategorijama. Imao sam najbolje trenere u karijeri, ali sve to očito ništa ne vrijedi da me barem netko nazove. Istina, godišnje sam na putu 130-140 dana, ali svi mi koji smo godinama u košarci valjda nešto znamo. Istina, ljudi koji su prije vodili Savez unazadili su našu košarku s naglaskom na nepotizmom i dovođenje ljudi od kojih su imali osobne koristi. Predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković i predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa, koji vode Savez, imaju dobre namjere i ono što je najvažnije nemaju nikakve osobne interese pa sam stoga mišljenja kako bi bilo fer ostaviti ih da rade u miru umjesto da ih neki vrijeđaju jer imaju iskustvo, imaju svoje ime i jako puno toga su prošli u košarci.”

Dao je i svoje mišljenje o lako mogućem scenariju prema kojem se Hrvatska ne bi plasirala na Svjetsko prvenstvo:

“To sigurno neće biti debakl kao što nije bio ni 2006. kada je reprezentaciju vodio Neven Spahija. Preskočili smo već dva nastupa na SP-u pa ne vidim razlog zašto bi sada, kada objektivno imamo najlošiji igrački kadar ikada, to bio debakl.”