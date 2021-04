Čudesnu utakmicu odigrali su Boston i Golden State. Zeleni su slavili 119:114 na krilima Jaysona Tatuma koji je zabio 44 poena. No priča večeri ipak je Steph Curry. Čovjek je zabio 11 trica te završio utakmicu s 47 poena.

No jedna od tih trica činila se kao nemoguć šut, no ipak je ušla. U drugoj četvrtini Curry je pokušao iznuditi prekršaj, lažnjakom je “dignuo” svog čuvara u zrak, a onda bacio loptu lijevom rukom preko ramena ne bi li iznudio prekršaj.

Na oduševljenje svih, lopta je ušla u koš, a vjerojatno najbolji komentar ovog šuta dala je domaća košarkaška stranica Dvokorak koji su Curryju poručili: “Ma idi više u ku*ac nenormalni”.

Inače, zvijezda Golden State Warriorsa i, po mnogima, najbolji šuter u povijesti košarke u posljednjih pet utakmica igra atomsku košarku. U prosjeku zabija 42,6 poena po utakmici uz više od 50 posto učinkovitosti s trice.

Steph Curry is averaging 42.6 PPG on

58 FG%, 54 3P%, 91 FT% shooting splits over the last 5 games…Absolutely unreal. pic.twitter.com/stQd4DlimE

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 18, 2021