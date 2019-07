Razgovarali smo s Damjanom Rudežom nakon povratka iz Španjolske u Zagreb

Iza bivšeg hrvatskog NBA igrača i reprezentativca Damjana Rudeža (33) sezona je u Murciji. On će reći skroz OK, jer su izborili ostanak u španjolskoj ACB ligi nakon turbulentnog perioda. Ne ostaje u klubu, kako sad stvari stoje. Slobodan je igrač, ali se jednog dana nada povratku u Španjolsku, poslije elitne Eurolige najbolju košarkašku ligu u Europi. Vratio se u Zagreb, čak je i viđen u “španciranju” po jednom od poznatih zagrebačkih shopping centara, ali smo razgovor ostavili za neki drugi put, ne za blagajnom…

I u međuvremenu, bomba iz NBA lige. Bojan Bogdanović prihvatio je “nemoralnu” ponudu Utah Jazza, 73 milijuna dolara za 4 sezone. Tako će Babo do daljnjega igrati za 18,25 milijuna dolara po sezoni, što je treća najveća plaća u klubu i postati najskuplji hrvatski sportaš ikad.

Uređena franšiza s igračkom kvalitetom za vrh Zapada

Bogdanović dolazi u momčad koja s njim može zaprijetiti samom vrhu Zapadne konferencije, jer njegovih prošlosezonskih 18 koševa, 4,1 skoka i dvije asistencije po utakmici u dresu Indiana Pacersa itekako obećavaju u ambicijama jedne uređene i ozbiljne franšize. U Jazzu Bogdanovića čekaju odlični mladi bek Donovan Mitchell, najbolji obrambeni igrač lige Rudy Gobert, iskusni playmaker Mike Conley te odličan Australac Joe Ingles. Utah će imati i prilično širok roster, s klupe će ulaziti dokazani igrači poput spomenutog Inglesa ili Dantea Exuma, pa se Jazzeri pretvaraju u “TOP contendera” na Zapadu…

‘Jako je dobra stvar što je došao baš u Jazz’

“Ma, to je sjajan posao i Utah Jazza i Bogdanovićev osobno. Jako je dobra stvar što je došao baš u Jazz. To je ozbiljna franšiza, tamo se zna tko što radi. Preslikali su filozofiju iz San Antonio Spursa, pomalo iz trenerskog rada Quina Snydera, koji je učio od slavnog Gregga Popovicha. Tako da dolazi u odličnu momčad koja itekako može poremetiti planove Warriorsima, čija je dominacija postala već dosadna. Bit će tu svega, budete vidjeli”, kazao nam je u uvodu razgovora Damjan Rudež, koji je u NBA ligi nastupao tri godine, od 2014. kad je nastupao za Indianu pa sve do 2017. i potpisivanja za Valenciju. Iako nikad draftiran, nakon odlične sezone u Zaragozi zapazio ga je Larry Bird i pozvao u trening kamp Pacersa.

I Rudež je, poput Bogdanovića, igrao za Indianu i Minnesoti iz koje je ‘pobjegao’ Šarić

Zagrepčanin je oduševio struku svojim šuterskim sposobnostima i potpisao dvogodišnji ugovor. Nakon toga je završio u Minnesota Timberwolwesima u kojoj je odradio drugu sezonu ugovora, nažalost niti približno kao u Indiani, a onda je prešao u Orlando Magic u kojem je igrao s Marijom Hezonjom. Bilo je to u sezoni 2016./2017…

Razgovor s “čovjekom iznutra” odveo nas je prema ludoj situaciji u NBA ligi, gdje više klubova u tekućem prijelaznom roku želi stvoriti tzv. “megamomčad”. Brooklyn Netsi dogovorili su Kevina Duranta, s njim u “Veliku jabuku” ide i Kyre Irving. Klay Thompson prihvatio je ponudu Warriorsa tešku čak 190 milijuna dolara. Golden State ponudio je Thompsonu maksimalan ugovor na pet godina i sjajni bek odlučio je ostati u klubu s kojim je tri puta bio NBA prvak te igrao još dva finala…

Čeka se odluka Kawhi Leonarda

Još se ne zna što će odlučiti MVP finala Kawhi Leonard. Iako se sa svojim Toronto Raptorsima za samo jednu sezonu popeo na vrh NBA lige, vjerojatno je pred odlaskom u novu NBA momčad, prema informacijama koje dolaze “preko bare”. Već dugo kruži priča da bi se ovog ljeta Leonard trebao pridružit Los Angeles Clippersima koji su tijekom prošle sezone oslobodili puno salary capa upravo zato da bi mogli dovoditi zvijezde poput njega. Žele ga i Los Angeles Lakersi, odnosno LeBron James koji bi u njemu dobio snagu čak i za naslov, jer se radi o igrači koji, poput njega, čini ostale igrače oko sebe boljima, a o individualnim mogućnostima u obrani i napadu da ne govorimo…

U “Gradu Anđela” već je počelo zazivanje Kawhija, a rade to na sve moguće načine. Prema izvještavanju uglednog američkog ESPN-a, Kevin Durant i Kawhi Leonard razgovarali su o mogućnostima da u budućnosti igraju zajedno. Leonard bi se trebao sastati i s Clippersima, Knicksima i Raptorsima koje je ove sezone vodio do naslova…

‘Treba vidjeti kako će se D’Angelo Russell uklopiti u sistem igre Golden Statea’

“Gledajte, Utah je s Bogdanovićem još jača momčad, imaju stvarno odlične igrače i mogu daleko. Tu će puno ovisiti i o Warriorsima, koga će potpisati do kraja ljeta. Zato što su ostali, prema mom mišljenju, hendikepirani u budžetu i smatram da im nije ostalo previše novaca za ostale igrače jačeg košarkaškog pedigrea i kova. Ne zna se o kojim je ciframa riječ, ali imaju neki, ajmo reći, manji iznos za popuniti ostatak rostera jer su već do sad potpisali 5, 6 glavnih igrača, osnovicu. Treba vidjeti kako će se D’Angelo Russell uklopiti u sistem igre Golden Statea. Ostali su bez Kevina Duranta i Iguodale koji im je bio ultimativni igrač koji je čuvao sve, zabijao sve bitne šuteve u bitnim utakmicama. Definitivno mislim da Utah sad ima protiv bilo koga šansu”, govori nam Rudy i osvrće se na to “sumanuto” stvaranje megamomčadi u NBA ligi…

Stvaranje megamomčadi

“Ja se isto ne sjećam da se u ovakvom obujmu to događalo. Ok, dogodilo se ono, stvori se jedna velika trojka ili jaka momčad, ali free agenti ipak su primjetili, govorim o velikim zvezdama, da će se morati grupirati ako žele priprijetiti Warriorsima ili nekom drugom, jednostavno nema drugog načina. Slagati momčad kroz draft, potpise, pogotovo ako se ‘small market team’, nije lako. To je dio dugog procesa, a ovo je puno brže. Svi žele živjeti u LA-u, svi žele živjeti u Miamiju, svi žele živjeti u New Yorku.

Naravno da te velike destinacije imaju prednost u odnosu na neke manje sredine”, ističe Rudež i osvrće se na Marija Hezonju. On je dogovorio dvogodišnju suradnju s finalistima Zapada Portland Trail Blazersima, s time da nakon prve sezone 24-godišnji Dubrovčanin ima mogućnost raskinuti ugovor. Trebaju mu minute, a došao je u momčad koja vrvi talentom, gdje će mu biti teže izboriti priliku. Dario Šarić, s druge strane, iz Minnesote gdje mu nije odgovarao stil igre prešao je u možda lošiju franšizu, ali talentiranu momčad…

Hezonja u Portlandu

“Što god o njemu novinari pisali, Mario zna igrati košarku, talentiran je, radi i to bi mogla biti dobra stvar za njega. Vidjet ćemo, nisu ga oni doveli bez veze. Za Darija sam siguran da će procvjetati po dolasku iz najhladnijeg grada u SAD-u u najtopliji. Njemu će to kao Šibenčaninu jako dobro utjecati na duh i općenito na kvalitetu života. Nadam se da će mu se to isto odraziti na terenu. Siguran sam da će tamo dobiti priliku i da će imati dobre minute, kao i povjerenje trenera što mu je nedostajalo u Minnesoti. Kad je Tom Thibodeau u pitanju ili bilo koji trener koji ti ne vjeruje i daje ti minute, onako, nekonstantno… Stvarno mu želim sve najbolje”.

Luka Šamanić – sedmi Hrvat u NBA ligi

Luka Šamanić postao je sedmi Hrvat u NBA ligi. Suprotno svim prvotnim očekivanjima, ovaj 19-godišnjak izabran je kao 19. na nedavnom NBA draftu, a u njemu su veliki potencijal vidjeli San Antonio Spursi. Radi se o najboljoj franšizi u ligi s najboljim trenerom Greggom Popovichem. Popovich je poznat kao trener koji voli šansu dati mladim igračima, kao stručnjak, košarkaška institucija koja ima “dobar nos” za talentirane košarkaše. Šamanić je potpisao fiksno na dvije godine za 2,2 i 2,4 milijuna dolara, uz klupsku opciju za treću i četvrtu sezonu, čija bi aktivacija vrijedila dodatnih 3,9 milijuna…

San Antonio i Popovich: ‘U njihovom sistemu šanse za neuspjeh su minimalne’

“Sigurno, on nije mogao upasti u bolji klub i situaciji. Pogotovo što Popovich uvijek ima sklonost gurati i razvijati igrače iz Europe. Mislim da u njihovom sistemu šanse za neuspjeh su minimalne. Dapače, mislim da će, kad još malo nadogradi tijelo i postane malo jači, da će naći svoje mjesto i on ne može biti u lošem sistemu, jer se sistem u Spursima koristi i izvodi na pravi način. Čak i ta njihova druga momčad je poznata u razvojnoj ligi kao jedna od najboljih. Oni kopiraju sve što se radi u Spursima. Na pravom je mjestu. Jako mi je drago zbog njega, imao sam priliku raditi s njim prije dvije godine na jednom kampu, TOP 100 kamp u Virginiji za najveće talente. Tamo smo bili skupa, impresionirao me i mislim da je ispred njega svijetla budućnost. Također, i Ante Žižić u Clevelandu i Ivica Zubac u Clippersima rade dobar posao. Vjerujem u njih i nadam se kako će u narednoj sezoni igrati još više i zapaženije uloge”, zaključio je Damjan Rudež.