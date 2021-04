Dončić, koji je proglašen Igračem tjedna na Zapadnoj konferenciji, pokazao je ponovo zašto je jedan od najvećih kandidata za nagradu MVP. Luka je ubacio 31 poena uz devet skokova i osam asistencija

Luka Dončić i njegovi Dallas Mavericksi pobijedili su sinoć najbolju momčad lige Utah Jazz 111:103 i tako prekinuli njihov niz od devet uzastopnih pobjeda. Bila je to utakmica u kojoj su Mavericksi u posljednju četvrtinu ušli s velikom razlikom, Utah je pokušao u završnici stići do preokreta, no sve što su Bojan Bogdanović i društvo uspjeli napraviti bilo je smanjiti zaostatak.

Dončić, koji je proglašen Igračem tjedna na Zapadnoj konferenciji, pokazao je ponovo zašto je jedan od najvećih kandidata za nagradu MVP. Luka je ubacio 31 poena uz devet skokova i osam asistencija.

Nitko iz Jazza nije mu mogao parirati brojkama, blizu je došao Mike Conley koji je zabio 28 poena. Bojan Bogdanović zaustavio se na 16 poena, pri čemu je zabio samo jednu tricu. Sažetak ove utakmice možete pogledati OVDJE.

Luka Doncic since March: 29.0 PPG

7.6 RPG

8.3 APG

4.2 3PG

51.1 FG%

41.7 3P% The Mavs are 11-2 with Luka in that span. pic.twitter.com/AntZsIzzn6 — StatMuse (@statmuse) April 6, 2021

Sunsi nastavili pobjeđivati, Šarić za zaborav

Druga najbolja momčad na NBA Zapadu Phoenix Sunsi nastavili su svoj niz od šest uzastopnih pobjeda protiv jedne od najlošijih momčadi lige Houston Rocketsa. Phoenix je slavio 133:130.

Dario Šarić imao je večer za zaborav. Ušao je s klupe, dobio 14 minuta na terenu, a zabio samo jedan poen uz svih šest promašenih šuteva iz igre. Upisao je i dva skoka te dvije asistencije. Sunse je predvodio Devin Booker s 36 poena. Pogledajte sažetak utakmice OVDJE.

Od ostalih utakmica valja izdvojiti Luku Šamanića koji je nastupio od prve minute za San Antonio Spurse. Hrvatski košarkaš zabilježio je 25 minuta na parketu u porazu od Cavaliersa. Zabio je osam poena, uz šest skokova i pet asistencija. Sažetak te utakmice možete pogledati OVDJE.

NBA rezultati 5.4.

Dallas – Utah 111:103

Bojan Bogdanović igrao je za Utah 34:16 minuta i postigao 16 koševa (šut za dva 6-10, trica 1-3, slobodna bacanja 1-3) uz 4 skoka

Houston – Phoenix 130:133

Dario Šarić igrao je 14:21 minuta za Phoenix i postigao 1 koš (šut za dva 0-3, trica 0-3, slobodna bacanja 1-2) uz 2 skoka, 2 asistencije i 1 osvojenu loptu

San Antonio – Cleveland 101:125

Luka Šamanić igrao je 24:32 minute za San Antonio i postigao 8 koševa (šut za dva 3-5, trica 0-5, slobodna bacanja 2-3) uz 6 skokova i 5 asistencija

Brooklyn – New York 114:112

Toronto – Washington 103:101

Dallas – Utah 111:103

Minnesota – Sacramento 116:106

Oklahoma City – Detroit 108:132