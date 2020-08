ČUDESNI LUKA DONČIĆ RUŠI SVE REKORDE: Njemu je samo nebo granica; Pogledajte briljantnu predstavu

Hrvatski košarkaš Dario Šarić jučer je pružio dobru partiju za Phoenix, koji je svladao Dallas sa 117:115. Šarić je za 22 minute na terenu upisao 13 koševa (šut 5-8), od čega sedam u zadnjoj četvrtini, a tome je dodao i 8 skokova…

STRAVIČNA OZLJEDA KOŠARKAŠA ORLANDA: Šarić odigrao dobru utakmicu, Giannis, Dončić, Porzingis i Westbrook – za pamćenje

Phoenix je i dalje u igri za doigravanje, iako će to za njih biti teška misija. Kod Sunsa najbolji je bio njihova prva zvijezda Devin Booker sa 30 poena, Ricky Rubio dodao je 20, Cameron Johnson 19 koševa.

Most games with at least 40 points, 10 assists, and five rebounds before turning 22 years old:

5 – Luka Doncic

4 – Trae Young

4 – LeBron James

2 – Michael Jordan pic.twitter.com/e99pET4RP0

— Justin Kubatko (@jkubatko) August 3, 2020