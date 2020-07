ČUDESNI LUKA DONČIĆ POKAZAO MAGIJU U ORLANDU: Poigrao se s Indiana Pacersima na svoj način, ali…

U noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu u Orlandu je odigrana jedna, od ukupno pet pripremnih utakmica nedjeljnog programa po američkom vremenu, do trenutka pisanja ovog teksta. Jučer su košarkaši Phoenixa poraženi od Bostona sa 103:117, a Dario Šarić je za Sunse postigao 12 koševa uz osam skokova i dvije asistencije, dok je Oklahoma City Thunder pobijedio Philadelphiju 76-ers 102:97.

ŠARIĆ SOLIDAN U PORAZU SVOJEG PHOENIXA: Hrvatski reprezentativac igrao samo u prvom poluvremenu

Indiana Pacersi su u svom drugom nastupu u Orlandu u post korona eri noćas pobijedili Dallas Maverickse Luke Dončića sa 118:111. Slovensko čudo od košarkaša, 21-godišnji Dončić, bio je najbolji pojedinac susreta sa učinkom od 20 poena i 11 skokova, uz 9 asistencija. Umalo je ostvario triple-double učinak za 24 minute na parketu…

Malcom Brogdon predvodio je Pacerse sa 17 poena, 7 skokova i 6 asistencija, T.J.Warren dodao je 20 poena. OVDJE možete vidjeti najzanimljivije trenutke iz utakmice, a u priloženom videu ispod neke od poteza spektakularnog Dončića koji igra s nevjerojatnom lakoćom…

