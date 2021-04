Nevjerojatni slovenski košarkaš, 21-godišnji Luka Dončić, noćas po hrvatskom vremenu postigao je spektakularnu tricu jednom rukom iz teške situacije uz zvuk sirene za pobjedu Dallas Mavericksa 114:113 nad Memphis Grizzliesima u Memphisu…

Mavericksi su izvodili loptu sa strane 1,8 sekundi prije kraja utakmice, Dončić je primio dodavanje, riješio se dvojice igrača i zatim čudesnim šutom, tzv. floaterom, pogodio tricu za pobjedu i slavlje gostiju iz Teksasa…

🚨 MAGICAL LUKA GAME-WINNER! 🚨

Luka Doncic beats the trap, puts up the floater from behind the arc and knocks down the #TissotBuzzerBeater to lift the @dallasmavs! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/eOqyEGMg7T

— NBA (@NBA) April 15, 2021