ČUDESNA NOĆ JEDNOG OD NAJATRAKTIVNIJIH IGRAČA DANAŠNJICE: On i Leonard imali su svoj mali privatni šou, jedan protiv drugog

Loša noć za hrvatske košarkaše

Dvojica hrvatskih košarkaša Bojan Bogdanović i Ivica Zubac su sa svojim klubovima jutros po hrvatskom vremenu nastupili u NBA ligi, ali njihova košarkaška večer bila je za zaborav.

Bogdanović na prosjeku od 12.7 poena

Nakon što je u utakmici prije zabio 20 poena u pobjedi Jazzera nad jakim Bucksima, Bogdanović je u u drugoj uzastopnoj pobjedi za svoju momčad, ovog puta na gostovanju kod Detroit Pistonsa (96:86) za 29 minuta igre postigao svega 7 poena, uz 6 skokova, asistenciju, i loš šut iz igre od 3-11, uz tricu 0-5. OVDJE pogledajte kako je izgledala ova utakmica.

Ove sezone, nakon 9 odigranih utakmica, Bogdanović je na prosjeku od 12.7 poena, 3.6 skokova i 1.6 asistencija po susretu. Najzaslužniji za pobjedu Utaha bio je Donovan Mitchell sa 28 poena, dobro ga je pratio Mike Conley sa 22 poena, 5 skokova i 6 asistencija.

U redovima poražene momčadi najbolji je bio Jerami Grant sa 28 poena, 4 skoka i isto toliko dodavanja.

Ivica Zubac i njegovi Clippersi u svom su Staples Centeru bili bolji od Bullsa 130:127. Čapljinac je u igru ušao s klupe i za 16 minuta upisao 5 poena, 7 skokova, blokadu i dodavanje. U drugoj je četvrtini briljirao i pri rezultatu 35:25 za Bullse, nakon blokade, potegnuo kontru i moćno zakucao…

Leonard i LaVine briljirali za svoje momčadi

Jedan od najboljih košarkaša lige Kawhi Leonard briljirao je u dresu momčadi iz Kalifornije sa 35 poena, 4 asistencije, 3 ukradene lopte i 2 skoka, što mu je najbolja predstava u poenima u ovoj sezoni, season high. Leonard je u ovom dvoboju otišao iznad 10 000 zabijenih poena u karijeri. Do tog postignuća došao je u trećoj četvrtini, tricom, za svoj u tom trenutku 21 poen.

Nominalno druga zvijezda momčadi Paul George ostvario je 28 poena, 9 asistencija, 7 skokova i 2 ukradene lopte.

Noć za pamćenje imao je Zach LaVine. On je za 42 minute igre ubacio 45 poena, uz 7 skokova i isto toliko asistencija. Bila je to njegova najefikasnija utakmica u karijeri. Ubacio je 10 trica. Trenutno je peti strijelac NBA lige. Strašan igrač, clutch košarkaš, rekli bi Amerikanci. U posljednjih pet utakmica, LaVine je na prosjeku od 34.4 poena uz 53 % šuta. OVDJE možete pogledati partije LaVinea i Leonarda jedan protiv drugog, a OVDJE što se sve događalo u utakmici.

Frustrirani Clippersi

Garrett Temple dodao je 18, a Patrick Williams 17 poena. Coby White imao je 13 dodavanja, najviše u karijeri. Chicago je izgubio i treću zaredom prvi put od početka sezone.

“Bili smo frustrirani što smo mu neprestano dopuštali (LaVine) da pogađa kako mu je volja”, rekao je George, prenosi američki ESPN, i dodao kako su ipak na kraju bili sretni i uzbuđeni što je Kawhi krenuo. Bullsi su gađali 61% iz igre i 55% iz dometa 3 poena.

