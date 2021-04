Dario Šarić u novu je pobjedu svoje momčadi ugradio devet koševa

Iako je hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović ostvario svoj najbolji učinak ove sezone sa 33 ubačaja, momčad s najboljim omjerom pobjeda i poraza u NBA ligi Utah Jazz iznenađujuće je izgubila na svom terenu od Washington Wizardsa sa 121-125 prekinuvši tako niz od 24 uzastopna uspjeha na svom terenu.

Bogdanović je na terenu proveo 35:36 minuta uz šut 4-9 za dva, 6-9 za tricu te 7-8 s linije slobodnih bacanja uz pet skokova i jednu asistenciju. Jazz je sredinom posljednje dionice zaostajao i 13 razlike samo da bi se u posljednjoj minuti primaknuo na samo dva (119-121) no nisu uspjeli kompletirati povratak.

Najučinkovitiji kod domaćih bio je Donovan Mitchell sa 42 koša, dok su Wizardse predvodili Bradley Beal sa 34 poena i Russell Westbrook sa 25 pogodaka te po 14 skokova i asistencija.

Utah je ovim porazom pao na omjer 40-14, dok je Washington na 12. mjestu Istoka sa 20-33.

Sunsi i Šarić slavili

Poraz Utaha iskoristili su Phoenix Sunsi koji su im se sigurnom 126-120 pobjedom protiv ove sezone slabašnih Houston Rocketsa primaknuli na samo jednu i pol utakmicu zaostatka. Hrvatski reprezentativac Dario Šarić u novu je pobjedu svoje momčadi ugradio devet koševa (šut za dva 1-5, trica 2-3, slobodna bacanja 1-2) uz pet skokova i jednu osvojenu loptu za 17:51 minutu provedenu u igri.

Najbolji u redovima Phoenixa bili su Jae Crowder sa 26 i Devin Booker sa 24 koša, dok je Christian Wood bio najbolji kod Houstona sa 25 ubačaja i 15 skokova.

Priliku u uvjerljivoj 120-97 pobjedi San Antonio Spursa na gostovanju kod Orlando Magica dobio je i Luka Šamanić koji je za 7:45 minuta provedenih u igri ubacio sedam koševa (šut za dva 2-3, trica 1-1, slobodna bacanja 0-1). DeMar DeRozan je sa 19 ubačaja predvodio Spurse, dok je R.J. Hampton sa 16 poena bio najefikasniji kod Magica.

Lakersi izgubili

San Antonio je ovom pobjedom stigao do 50-postotnog učinka od 26-26 te je deveti na Zapadu, dok je Orlando sa 17-37 pretposljednji 14. na Istoku.

New York Knicksi kao domaćini su svladali prvake Los Angeles Lakerse, koji su i dalje bez LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa, sa 111-96, a do te pobjede predvodio ih je bivši igrač Lakersa Julius Randle sa 34 ubačaja i 10 skokova. Kod prvaka najefikasniji je bio Dennis Schroeder sa 21 pogotkom.

Knicksi su sada osmi na Istoku sa 28-27, dok su Lakersi peti na Zapadu sa 33-21.

Philadelphia 76-ersi vratili su se na vrh Istoka 113-95 pobjedom na gostovanju kod Dallas Mavericksa. Odličan je kod Sixersa bio Joel Embiid sa 36 koševa, dok Mavsima nije bilo dovoljno 32 ubačaja Luke Dončića.

Joel Embiid scored 36 points in 25:39 of action tonight. That is the 2nd-fewest minutes played in a 35-point game in 76ers history. Cliff Robinson scored 35 points in 24 minutes against the SuperSonics on November 11, 1986. pic.twitter.com/B2yAsiNbJv — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 13, 2021

Curry za povijest

Philadelphia je sada na omjeru 37-17, pobjedu manje i utkamicu manje imaju drugi Brooklyn Netsi, koji su odgodili svoj susret u Minnesoti protiv Timberwolvesa zbog nereda u Minneapolisu, dok je Dallas sedmi na Zapadu sa 29-24.

Sjajnu večer imao je Stephen Curry koji je u 116-107 pobjedi Golden State Warriorsa protiv Denver Nuggetsa postigao čak 53 koša i usput postao najbolji strijelac Warriorsa u povijesti pretekavši Wilta Chamberlaina. Također postao je prvi igrač s 32 godine ili više koji je u sezoni barem tri puta zabio 50 poena. Nuggetsima nije pomoglo 27 pogodaka Nikole Jokića.

With this basket, Steph stands alone as the @warriors all-time leading scorer, passing Wilt Chamberlain! pic.twitter.com/oNMcdDuztF — NBA (@NBA) April 13, 2021

Golden State je sada na omjeru 26-28 te drži deseto mjesto Zapada, dok je Denver sa 34-20 četvrti na Zapadu.