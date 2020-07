ČOVJEK KOJI JE DONIO KORONU U NBA JUNAK POBJEDE JAZZA: Bila je ovo posebna utakmica; ‘Nemamo igrača kao što je Bogdanović’

Nastavila se NBA sezona

I upravo je prvi NBA košarkaš zaražen koronavirusom zapečatio sudbinu New Orleans Pelicansa u prvoj utakmici nastavka sezone nakon više od 4 mjeseca pauze zbog COVIDA-19.

📹| @rudygobert27 with the first & last points of the NBA return ⤵️ 14p | 12r | 3b | 80% ft pic.twitter.com/Dj8pwRWU60 — utahjazz (@utahjazz) July 31, 2020

Centar Utah Jazza Rudy Gobert zabio je dva slobodna bacanja 6,9 sekundi prije kraja noćašnjeg dvoboja u Orlandu po hrvatskom vremenu, za učinak od 14 poena, 12 skokova i tri blokade, čime je Utah Jazzu pobijedio 106:104 Pelicanse u restartu NBA lige. Prije susreta su svi igrači na terenu kleknuli na himnu i tako protestirali protiv rasizma i policijskoga nasilja u SAD-u, no za to neće biti kažnjeni kao NHL igrač Colin Kaepernick, koji je pri kleknuo tijekom izvođenja himne 2016. godine. ..

Rudy Gobert propels Jazz past Zion Williamson's Pelicans https://t.co/uJL3SJObQA pic.twitter.com/fkBHrP4TXj — New York Post (@nypost) July 31, 2020

Pelicansi vodili većim dijelom susreta

New Orleans, koji je vodio veći dio utakmice, najviše sa 16 poena, umalo je izvukao pobjedu sa posljednjim zvukom sirene, kad je pokušaj Brandona Ingrama za tri ipak iscurio. Ingram je, inače, zabio 23 poena…

“Ove je godine zabio je veliki broj važnih šuteva za nas, ali suština je u tome što do ovog nije trebalo ni doći, trebali smo utakmicu riješiti prije”, izjavio je trener Pelikansa Alvin Gentry, čije riječi prenosi NBA Yahoo..

“Propustili smo zlatnu priliku”, dodao je.

I feel like we didn’t talk enough over quarantine about Rudy Gobert being at the root of COVID. https://t.co/G66hN5qbzL — Leighann Strollo (@LeighannStrollo) July 31, 2020

Zion Williamson, koji je propustio gotovo dva tjedna treninga nakon što je 16. srpnja napustio klub zbog obiteljsko-medicinskih razloga, smatrao se spremnim, iako mu je vrijeme igranja bilo ograničeno…

Melhores momentos da vitória do Jazz sobre o Pelicans!

Ironicamente o jogo começou e terminou com pontos de Rudy Gobert!#NBAnoSporTV #NBA #WholeNewGame https://t.co/sEs3XW1JnW — Basqueteiros Podcast (@basqueteirosnba) July 31, 2020

Williamson imao nekoliko atraktivnih zakucavanja

Postigao je 13 poena u nešto više od 15 minuta, te se istaknuo s nekoliko alley-oop zakucavanja, od toga jednim na loptu Lonza Balla s gotovo pola terena…

“Naravno da bismo voljeli da može igrati više, ali on je iskoristio minutažu koja mu je data na raspolaganje”, izjavio je Gentry.

“Nismo ga forsirati previše”… dodao je.

Williamson je rekao “kako nije želio niti ući u igru, ali je morao jer se polako vraća utakmicama”.

Jordan Clarkson postigao je 23 poena za Utah i povukao svoju momčad prema velikom povratku u drugom poluvremenu, dok su Donovan Mitchell i Mike Conley dodali po 20.

‘Kad Jordan ima prostora na parketu, zaista ga je teško čuvati’

“Kad Jordan ima prostora na parketu, zaista ga je teško čuvati “, irekao je trener Utah Jazza Quin Snyder i nastavio:

”To je ono što ste, što smo svi vidjeli u drugom poluvremenu.”

JJ Redick postigao je 21 koš, uključujući i tricu za izjednačenje 102:102, dok je Jrue Holiday dodao 20 poena za New Orleans…

Rezultat je bio izjednačen 104:104 nakon slobodnih bacanja Ingrama uz preostale 32 sekunde do završetka susreta, a Conley je promašio šut iznutra sa samo manje od 20 sekundi do kraja, ali je uzeo jedan skok. U momčadi Jazza lopta je došla do Mitchella i on je sjajnom akcijom ušao u reket i dodao Gobertu na zakucavanje, a njega je Derrick Favors mogao zaustaviti jedino silovitim faulom…

‘Odlična je akcija bila kad je Donovan na kraju dvoboja pokušao naći Rudyja ”, izjavio je Snyder.

New Orleans zatvorio prvu četvrtinu serijom 18-4

“Oni su to učinili stotine i stotine puta”, naglasio je strateg Jazzera.

Gobert, koji se istaknuo u obrani zatvaranjima Williamsona i Favorsa, smireno je izveo odlučujuća bacanja…

“On je jako bitan u utakmici za nas, ali često se to ne vidi u njegovim poenima”, kazao je Snyder, trener Jazza.

S Williamsonom na klupi, New Orleans je zatvorio prvu četvrtinu serijom 18-4, da bi izgubili vodstvo do kraja četvrte četvrtine.

New Orleans je imao svoje najveće vodstvo u susretu kad je Holiday zabio za 60:44 krajem druge četvrtine.

Bogdanović nije igrao

Ali Jazz nije bio gotov, krenuo je u povratak serijom 11-1, obilježenu Mitchellovim polaganjem, da bi isti igrač pred kraj zabio tricu. Inače, Pelicansi su imali katastrofalnu tricašku noć. Pucali su 31 put za tricu i od toga zabili njih 11…

Za spomenuti i kako je Quin Snyder kazao prije dvoboja kako će izostanak, uz Donovana Mitchella najboljeg igrača u momčadi Bojana Bogdanovića, značiti za igru Jazzera. Babo je out do kraja sezone zbog ozljede i operacije ruke, a radi se igraču s prosjekom od 41.4% za tricu i s prosjekom od 21.2 poena po susretu.

“Nemam igrača kao što je Bogdanović. Zato smo raspravljali među sobom tko će preuzeti njegovu ulogu za šuteve”, istaknuo je Quin Snyder.

Koliko nedostaje Bogdanović vidjelo se jako dobro u utakmici. Jazz je za tricu imao 8-34, ali su zato zabili 54 poena iz reketa i 24 od 28 košea uz prekršaj.

Odnos Mitchella i Goberta pod povećalom

Također, u ovom dvoboju posebno su pod povećalom bili Mitchell i Gobert, prva dva pozitivna igrača u ligi na koronavirus u ožujku, čiji se odnos narušio jer je Mitchell kritizirao Goberta zbog ponašanja, neznajući da upravo on ima COVID-19. Iako, Amerikanci su pisali kako oni nisu baš pričali niti prije pojave koronavirusa u ligi. No, sad je navodno njihov odnos bolji…

Rudy Gobert and Donovan Mitchell team up for final play that earns Utah Jazz a fitting win https://t.co/VMnQ1OWQZl pic.twitter.com/1rlv895IOv — Sarah Todd (@NBASarah) July 31, 2020

“Postojala je sinergija između njih u utakmici. Izgledali su dosta dobro povezano. Krenuli smo naprijed od onog što se dogodilo u ožujku. Radili smo na tome. Puno smo pričali i unaprijedili međusobne odnose u momčadi, a isto su napravili njih dvoje”.

Podsjetimo, Rudy Gobert u američkoj javnosti okarakteriziran je kao onaj košarkaš koji je donio koronavirus u ligu.

Cijela momčad Utah Jazza bila je podvrgnuta testovima na koronavirus nakon što je postalo jasno da postoji šansa kako bi još netko mogao biti pozitivan. Ispostavilo se da je u pitanju još jedan igrač Jazza, Donovan Mitchell, koji je tako postao drugi NBA igrač s koronavirusom.

Mnogi su zbog toga osuli paljbu po francuskom košarkašu, posebno zbog informacija da se nije pridržavao uputa o prevenciji, ali NBA liga ipak nije kaznila Rudyja Goberta. Međutim, šteta je već bila učinjena i nije bilo natrag…

Gobert se u ožujku našao na udaru javnosti

Nakon što je otkazana utakmica Oklahome i Jazza, a potom i zaustavljena kompletna NBA sezona zbog koronavirusa, internetom je počela kružiti snimka Goberta s druženja s novinarima…

Njemu je kompletna situacija s koronavirusom bila jako smiješna, pa je na kraju konferencije za novinare sve mikrofone i diktafone na stolu, prije izlaska iz sobe, dirao rukama, ne znajući da je upravo on taj zaraženi. Nakon toga s Francuz našao na udaru javnosti i svog najelitnijeg suigrača Donovana Mitchella.

The #NBA has suspended the season “until further notice” after Rudy Gobert on the Utah Jazz tests positive in "preliminarily" tests for the coronavirus. Gobert did this literally two days ago: pic.twitter.com/CqSpsvsyqi — Tim Schuerger (@timschuerger) March 12, 2020

Otkad je objavljeno da je zaražen, Rudy Gobert se više puta ispričao te je kazao kako mu je žao što nije situaciju shvatio ozbiljnije.

Također, donirao je pozamašnu svotu novca za istraživanje i liječenje koronavirusa. Donirao je pola milijuna dolara, od čega je 200 tisuća za zaposlenike dvorane Utah Jazza koji nisu mogli raditi za vrijeme obustave lige.

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 104:106

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 103:101

(Ivica Zubac igrao 16 minuta, 2 koša, šut 1-3, 3 skoka, asist)