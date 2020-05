CIBONA SLAŽE MOMČAD BEZ STRANACA: Trener Velić otkrio kako će Vukovi izgledati sljedeće sezone

Hrvatski košarkaški savez je 1. travnja zbog epidemije koronavirusa donio odluku o prekidu svih košarkaških natjecanja i završetku ove natjecateljske sezone, što znači da u sezoni 2019/2020. Hrvatska neće imati košarkaškog prvaka

Trener Cibone Ivan Velić, koji je nakon povratka iz Livna bio u samoizolaciji zbog epidemije koronavirusa, vratio se na parket Draženovog doma te je istaknuo da će za iduću sezonu pokušati složiti momčad bez stranaca.

“Sad su u pogonu mladi igrači plus neki bez ugovora. Mladi znaju da će samo o njihovom radu ovisiti hoće li se ukrcati na vlak za prvi tim. Svakim danom nam se priključuje sve više igrača, tu su i Novačić, Ljubičić, Markota, Marić… Koronavirus nas je naučio da ne razmišljamo toliko dugoročno, tako da o idućoj sezoni još ne razmišljam, ali ćemo raditi kao da će sve biti u redu i kad dobijemo okviran budžet počet ćemo slagati tim. Ono što znam je da ćemo pokušati složiti roster bez stranaca”, izjavio je trener Velić za internetski portal Cibone.

Oproštaj kapetana

Na treninzima još nema kapetana Marina Rozića, koji se još nije odlučio oko umirovljenja, te Josipa Bilinovca.

“Kad je u pitanju Rozić, bio je plan da se ove godine oprosti uz trofej. S Rozićem ću razgovarati kad se vrati iz Hercegovine, on je legenda kluba i zaslužuje veliki respekt. Što se Bilinovca tiče on je pravi vojnik, specijalac kojeg svaki zapovjednik želi imati u svojoj postrojbi”, kazao je Velić.

“Žao mi je zbog prekida lige jer smo imali veliku šansu za obranu titule. Ljudi koji vode savez su tako odlučili, a ja se ne bih upuštao u komentiranje takve odluke. No, jednu stvar bi svakako mogli napraviti u ovom periodu, a to su utakmice s igračima od 20 godina i mlađima, pa da vidimo kakav je to potencijal. Generalno mislim da se uz trening mogu organizirati neke utakmice da se kompenzira njihov nedostatak. Također, bilo bi dobro da okupimo struku, da se organiziraju seminari i predavanja i da se donesu neka promišljanja u kojem bi smjeru trebala ići hrvatska košarka. Ovo je idealan period za takve stvari. Moramo biti pozitivni kad je u pitanju hrvatska košarka. Previše je negative u našem društvu, a eklatantan je primjer kako se o Ciboni pisalo kad smo svi poslani na burzu, a kad smo vraćeni to nikoga nije zanimalo”, rekao je Velić.