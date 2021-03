CIBONA PORAŽENA USRED BEOGRADA, SPLIT SLAVIO PROTIV MEGE: Zagrepčani prokockali pobjedu u zadnjim minutama utakmice

Cibona je ovom porazom pala na učinak od 7-14

Košarkaši Cibone u susretu su 22. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod FMP-a u Beogradu sa 86-90 (21-23, 24-24, 20-17, 21-26).

Cibona je odličnom serijom 15-0 krajem treće i početkom četvrte četvrtine zaostatak 56-64 pretvorila u prednost 71-64 i držala vodstvo većinom posljednje dionice. No, nakon izgubljene lopte kod prednosti 80-79 na ulasku u posljednju minutu Lazarević je u protunapadu zakucavanjem doveo FMP u prednost, a isti je igrač tricom 28 sekundi prije isteka vremena doveo domaće do prednosti 84-80. Uslijedila je završnica prepuna slobodnih bacanja u kojoj je Cibona šest sekundi prije kraja stigla do napada kod zaostatka 86-88, ali tada je Planinić pogrešno dodao, pa je Lazarević zakucavanjem u posljednjoj sekundi potvrdio pobjedu FMP-a.

Lazarević je utakmicu završio sa 21 poenom, Filip čović je dodao 20 za FMP, dok su kod Cibone najefikasniji bili Ivan Novačić sa 19 te Roko Prkačin i Darko Planinić sa po 16 pogodaka.

Cibona je ovom porazom pala na učinak od 7-14, dok je FMP na omjeru 8-12.

Ranije u petak je Split kao domaćin svladao Megu sa 74-65 (24-30, 18-10, 18-17, 14-8). Sjajan je u sastavu Splita bio kapetan Roko-Leni Ukić sa 29 koševa uz šut za tricu 5-7, 16 je dodao Marko Luković, dok je u sastavu Mege Filip Petrušev ubacio 22 poena uz sedam skokova.

Ovo je važna pobjeda za Split u borbi za izbjegavanje pretposljedjeg mjesta koje vodi u kvalifikacije za ostanak u ABA ligi, sada je na omjeru pbojeda i poraza 7-15, odnosno ima dvije pobjede više od pretposljednjeg Borca iz Čačka, dok je Mega šesta na ljestvici sa 14-8.