CIBONA I MARKOTA NAKON SUKOBA RASKINULI UGOVOR: ‘Ono što se dogodilo znamo mi koji smo bili tamo’

Nesporazum između trenera Jovanovića i Markote s kojim je javnost upoznata je riješen na miran i civiliziran način, a situacija je to koja se događa i trebala je ostati unutar svlačionice, poručili su iz kluba

Cibona je na svojim službenim stranicama objavila da je klub raskinuo ugovor s Damirom Markotom. Markota se u listopadu po peti put vratio u klub kada je potpisao ugovor do kraja tekuće sezone.

“U ime kluba želim Šveđi zahvaliti na ogromnom doprinosu koji je utkao u rezultate Cibone u svih pet puta koliko je bio ovdje. Žao mi je da se rastajemo prije vremena, ali vrata našeg kluba će mu uvijek biti otvorena!”, poručio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.

Sukob na utakmici

Svima je poznata emocija s kojom je Šveđo nastupao, a u prethodnom je periodu zbog ozljede Ahilove tetive bio spriječen pomoći suigračima onoliko koliko je htio. Nesporazum između trenera Jovanovića i Markote s kojim je javnost upoznata je riješen na miran i civiliziran način, a situacija je to koja se događa i trebala je ostati unutar svlačionice, poručili su iz kluba.

“Klubu se želim zahvaliti na pruženoj prilici i na svim lijepim godinama koje sam proveo ovdje i uspomenama koje ću pamtiti cijeli život! Žao mi je što je došlo do ranijeg rastanka nego što je planirano. Nadam se da će nas poslužiti zdravlje do kraja pa će onda doći i rezultat. Moje zdravlje trenutno nije najbolje i ne mogu dati svoj maksimum. Ono što se dogodilo znamo mi koji smo bili tamo, riješili smo to između sebe i tako će i ostati. – rekao je Damir Markota.