CEDEVITA ŠESTI PUTA ZAREDOM OSVOJILA KUP HRVATSKE: Pregazili su Cibonu za novu titulu

Finale Kupa Hrvatske otišlo je još jednom na stranu Vitamina

Košarkaši Cedevite šesti su put zaredom, a sedmi put u klupskoj povijesti osvojili naslov pobjednika Kupa “Krešimir Ćosić”, oni su u finalu završnog turnira u Splitu svladali Cibonu sa 89-74 (28-17, 15-23, 21-15, 25-19). Cedevitu je do novog trofeja predvodio Filip Krušlin sa 21 košem, dok je Damir Markota sa 17 ubačaja bio najefikasniji kod Cibone.

Cedevita je bolje otvorila utakmicu i tijekom prvih 10 minuta odličnim šutom s distance ostvarila dvoznamenkastu prednost. No, Cibona je uzvratila serijom 12-0 na početku drugog dijela kojom je čak i preuzela vodstvo te bila u rezultatskoj ravnoteži sve do odlaska na odmor. Tri minute prije kraja prvog poluvremena bilo je 40-39 za Cibonu, no Cedevita je postigla posljednja četiri poena prvog dijela za prednost 43-40.

Pobjednik brzo odlučen

Odluka o pobjedniku praktički je donesena početkom drugog poluvremena kada se Cedevita serijom 14-0 ostvarenom prvenstveno tricama Krušlina odvojila na 57-40. Cibona se uspjela približiti na jednoznamenkastu razliku, no ustvari više nije mogla ozbiljnije zaprijetiti.

U četvrtoj četvrtini razlika Cedevite podigla se na maksimalnih 19 razlike (82-63) da bi sama završnica bila odigrana u revijalnom tonu. Ovom pobjedom Cedevita se poravnala s Cibonom po broju osvojenih Kupova, oba kluba ih sada imaju po sedam.