CEDEVITA RAZBILA FMP USRED BEOGRADA: Sjajni Stipanović i Cook režirali su veliku pobjedu

Moćna predstava Cedevite u Beogradu

Košarkaši Cedevite pobijedili su u 8. kolu regionalne ABA lige u gostima FMP s 95-81 (25-16, 22-19, 26-19, 22-27). Cedevita je uvjerljivo slavila kod suparnika koji je bolje stajao na ljestvici, a zagrebačka momčad je veliku prednost stekla već u prvoj četvrtini (25-16) i održavala ju je do samog kraja.

Početak meča nije nagovještavao dominaciju gostiju iz Zagreba, no kako je vrijeme odmicalo, Vitamini su sve više dominirali. Pri rezultatu 15:14 Cedevita je napravila seriju i došla do plus devet (25:16) na kraju prve četvrtine.

Dominacija Zagrepčana

U drugoj dionici Cedevita odlazi na čak 17 poena prednosti, pa pobjeda Zagrepčana teško da je više dolazila pod znak pitanja. Bilo je i 21 razlike u zadnjoj dionici, a na kraju je završilo rezultatom 95:81.

Odličnu utakmicu za Cedevitu odigrao je Andrija Stipanović s 21 košem i 13 skokova, a Elgin Cook je dodao 20 koševa i 8 skokova, dok je sprsku momčad predvodio Dragan Apić s 25 koševa i 10 skokova. Cedevita je sada na omjeru od po četiri pobjede i poraza, a isti omjer ima i FMP.