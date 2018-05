CEDEVITA POVELA U SERIJI: Branitelju naslova nije bilo lako protiv Splita

Cedevita do pobjede protiv Splita stigla tek u samoj završnici dvoboja

Košarkaši Cedevite poveli su sa 1-0 u pobjedama protiv Splita u polufinalu doigravanja prvenstva Hrvatske zahvaljujući 84-80 (25-24, 24-19, 21-19, 14-18) pobjedi u prvom susretu igranom u Domu sportova.

Cedevita je do pobjede protiv Splita stigla tek u samoj završnici dvoboja. Širko je tricom približio goste na 82-80 pola minute prije kraja, u posljednjem napadu domaćih Musa je promašio šut za tricu 10 sekundi prije isteka vremena, no odbijenu loptu je ispred neopreznog Širka odnio Nichols koji je potom pogodio oba slobodna bacanja i odveo Cedevitu do nedostiža četiri poena razlike.

Will Cherry je postigao 25 koševa za Cedevitu, dok su Henrik Širko i Pavle Marčinković ubacili po 19 poena za Split.



Druga utakmica na programu je u srijedu u Splitu.

U subotu je Zadar poveo sa 1-0 protiv Cibone svladavši ju na svom terenu sa 89-78. Druga utakmica tih suparnika igrat će se u utorak.