CEDEVITA POTVRDILA PROMJENE: Slaven Rimac preuzima mjesto trenera, a tu su i druge bitne novosti

Changes in management and staff of @KKCedevita New president Emil Tedeschi instead Mladen Veber, new sport director Veljko Mršić instead Matej Mamić, new head coach Slaven Rimac instead Sito Alonso @ABA_League @EuroCup @CbfHks pic.twitter.com/K2rCtSHrIF

— KK Cedevita (@KKCedevita) October 25, 2018