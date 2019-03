CEDEVITA NA KORAK OD FINALA: Svladali prvake u vrlo nervoznoj utakmici s mnoštvom tehničkih i nesportskih pogrešaka

Druga utakmica na programu je u nedjelju u Podgorici, a eventualna treća 7. travnja u Zagrebu

Košarkaši Cedevite poveli su sa 1-0 u pobjedama u polufinalu doigravanja regionalne ABA lige protiv branitelja naslova Budućnosti 90-83 (21-18, 16-20, 28-21, 25-24) domaćim slavljem pred 4000 gledatelja u KC Dražen Petrović.

Napravili pola posla

U vrlo nervoznoj utakmici s mnoštvom tehničkih i nesportskih pogrešaka Cedevitini igrači imali su više smirenosti u ključnim trenucima i napravili pola posla za plasman u finale koji će izboriti momčad koja prva ostvari dvije pobjede.

Na krilima Cobbsa i Pullena Cedevita je krajem treće četvrtine prvi puta ostvarila značajniju prednost odvojivši se na osam razlike (65-57), no gosti iz Podgorice pronašli su način za povratak u utakmicu. Kada je sredinom posljednjeg dijela Cedevita iskoristila tehničku pogrešku gostujućeg trenera Jasmina Repeše za ponovni odlazak na plus osam (76-68) činilo se kako je otpor gostiju napokon slomljen. No, tricom Clarka i košem Gordića Budućnost je smanjila na 76-73 i kod tog rezultata imala dva zicera za smanjenje na samo jedan razlike, ali Popović i Bitadze nisu bili precizni. Cedevita se zatim preko Cobbsa i Cooka ponovno odlijepila na značajniju razliku i uspjela ju održati.

Cobbs 23, Pullen 20

Justin Cobbs sa 23 i Jacob Pullen sa 20 koševa predvodili su Cedevitu, dok je Earl Clarke ubacio 23 poena za Budućnost.

Druga utakmica na programu je u nedjelju u Podgorici, a eventualna treća 7. travnja u Zagrebu.

Pobjednik polufinalnog ogleda Cedevita – Budućnost u finalu će igrati protiv pobjednika dvoboja Crvena zvezda – Partizan u kojemu Crvena zvezda vodi sa 1-0.