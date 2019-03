BUDUĆNOST S 15 RAZLIKE RAZBILA CEDEVITU: O finalistu će se odlučivati u Zagrebu za tjedan dana

Jacob Pullen je sa 18 koševa bio najefikasniji kod Cedevite

Košarkaši Cedevite izgubili su drugu utakmicu polufinalna doigravanja regionalne ABA lige na gostovanju kod branitelja naslova Budućnosti u Podgorici sa 72-87 (17-16, 14-17. 19-25, 22-29) pa je omjer u pobjedama izjednačen na 1-1 te će odluka o putniku u finale pasti u trećoj utakmici koja će se igrati u Zagrebu 7. travnja.

Cedevita je odlično igrala u obrani u prvom poluvremenu, no to nije uspjela kapitalizirati boljim rezultatom zbog brojnih promašaja u napadu u čemu su prednjačili Cobbs i Pullen. U drugom poluvremenu oslabio je obrambeni pritisak Cedevite pa je Budućnost u trećoj četvrti sa 25 postignutih poena stigla do prednosti od osam razlike (58-50) uoči posljednjih 10 minuta.

Primakli se, ali ne dovoljno

Sjajnim ulaskom Filipa Krušlina u četvrtu četvrtinu kada je u samo tri minute postigao čak devet koševa Cedevita se primaknula na 65-62, no tada je proradio šut za tricu domaćih, precizni su bili Nikolić, Cole i Bell pa je Budućnost ponovno pobjegla na 77-67 što se pokazalo nedostižnim.

Jacob Pullen je sa 18 koševa bio najefikasniji kod Cedevite, dok je Edwin Jackson sa 15 ubačaja predvodio Budućnost. Pobjednik trećeg dvoboja Cedevite i Budućnosti u finalu će igrati protiv pobjednika dvoboja između Crvene zvezde i Partizana u kojemu je omjer u pobjedama također 1-1, a oni će svoj treći susret igrati 6. travnja.